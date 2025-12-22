Navidad y Año Nuevo: así funcionará el transporte público y los hospitales en Mendoza.

Con el objetivo de garantizar la movilidad y la asistencia sanitaria de mendocinos y turistas durante Navidad y Año Nuevo , el Gobierno de Mendoza presentó los detalles del operativo especial.. El plan incluye un esquema de frecuencias adaptado para el transporte público y un refuerzo estratégico en los hospitales.

La Dirección de Transporte informó que el esquema para los días de vísperas ( 24 y 31 de diciembre ) contempla que las unidades de servicios urbanos, de media y larga distancia, circulen con las frecuencias habituales de un día hábil .

Sin embargo, se advirtió que los recorridos finalizarán cerca de las 21.30 , por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus traslados con antelación.

Para los días de Navidad ( 25 de diciembre ) y Año Nuevo ( 1 de enero ), el servicio se mantendrá activo pero con frecuencias de día feriado , lo que implica una menor cantidad de unidades en la calle y tiempos de espera más prolongados entre cada coche.

Transporte público de pasajeros, SUBE, pasaje, boleto, colectivos, micros, parada, chofer Navidad y Año Nuevo: durante el 24 y 31 los recorridos del transporte público finalizará a las 21.30. Foto: Cristian Lozano

Salud: guardias reforzadas y atención en zonas turísticas

En el ámbito sanitario, la subsecretaria de Gestión de Salud, Carina Copparoni, aseguró que el sistema está preparado para responder ante cualquier contingencia.

"Ante una urgencia o emergencia, los ciudadanos pueden concurrir a todas las guardias habilitadas, tanto de hospitales como de centros de salud", señaló la funcionaria, destacando que los efectores contarán con refuerzos de recurso humano para estas fechas.

Un punto clave del operativo es la cobertura en los destinos de mayor afluencia de visitantes. Debido a las altas temperaturas y la tradición de pasar las fiestas al aire libre, habrá puestos sanitarios y patrullajes en:

Espejos de agua: Valle Grande, Los Reyunos y El Nihuil (San Rafael), además de El Carrizal y Potrerillos.

Corredor internacional: resencia reforzada en las zonas de Uspallata y Puente del Inca.

Valle Grande San Rafael Habrá puestos sanitarios y controles en los principales espejos de agua.

El uso responsable de las guardias

Desde el Ministerio de Salud, además, hicieron un especial hincapié en la importancia de distinguir entre una "urgencia" y situaciones menores que pueden resolverse por consultorios externos en días hábiles.

"Queremos que la gente comprenda lo que es una emergencia. En las guardias siempre va a tener prioridad el caso más grave, el sistema de triage está diseñado para salvar vidas primero", explicó Copparoni.

Guardia de hospitales, hospital, guardia, hospital central - 503264 Foto: Yemel Fil

Finalmente, las autoridades recordaron que para el resto de los servicios de emergencia, el número de contacto principal sigue siendo el 911, instando a la población a celebrar con responsabilidad, especialmente en lo que respecta al consumo de alcohol y la conducción de vehículos.