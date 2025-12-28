Paso Internacional Los Libertadores: demoras y filas kilométricas para cruzar a Chile

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este domingo 28 de diciembre.

Quedan muy pocas horas para el comienzo de 2026 y miles de mendocinos decidieron cruzar el Paso Internacional Los Libertadores para festejar la llegada del Año Nuevo en Chile . En este marco, desde la Coordinación Argentina informaron que se registran filas kilométricas en aduana y varias horas de demora para ingresar al vecino país.

Como ocurrió en la previa a Navidad , el cruce internacional fue el puente entre de miles de patentes argentinas y chilenas que realizaron viajes con distintos motivos. Ya sea por trabajo, para celebrar las fiestas o para dar luz verde a las vacaciones, en estas fechas la Ruta Nacional 7 se vuelve una de las más transitadas.

Este domingo no es la excepción y, según información oficial, hay aproximadamente 3 kilómetros de fila -desde el Túnel- para ingresar al Complejo Los Libertadores . A esto se suma que las demoras en los trámites migratorios es de alrededor de 3 horas. En la aduana argentina, por otro lado, se registran solo 10 minutos de espera.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso a Chile colas de autos 24-11-25 El paso internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este domingo 28 de diciembre. Foto de Archivo: Gentileza

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.