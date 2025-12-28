28 de diciembre de 2025
Paso Internacional Los Libertadores: demoras y filas kilométricas para cruzar a Chile

El Paso Los Libertadores que lleva a Chile se encuentra habilitado este domingo 28. No obstante, se registran varias horas de demora y largas filas en aduana.

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este domingo 28 de diciembre.

 Por Celeste Funes

Quedan muy pocas horas para el comienzo de 2026 y miles de mendocinos decidieron cruzar el Paso Internacional Los Libertadores para festejar la llegada del Año Nuevo en Chile. En este marco, desde la Coordinación Argentina informaron que se registran filas kilométricas en aduana y varias horas de demora para ingresar al vecino país.

Como ocurrió en la previa a Navidad, el cruce internacional fue el puente entre de miles de patentes argentinas y chilenas que realizaron viajes con distintos motivos. Ya sea por trabajo, para celebrar las fiestas o para dar luz verde a las vacaciones, en estas fechas la Ruta Nacional 7 se vuelve una de las más transitadas.

Este domingo no es la excepción y, según información oficial, hay aproximadamente 3 kilómetros de fila -desde el Túnel- para ingresar al Complejo Los Libertadores. A esto se suma que las demoras en los trámites migratorios es de alrededor de 3 horas. En la aduana argentina, por otro lado, se registran solo 10 minutos de espera.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso a Chile colas de autos 24-11-25
El paso internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este domingo 28 de diciembre.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

