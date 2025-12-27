27 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Frontera

Tras activar un "pulmón" de estacionamiento, se descomprime el tránsito en el Paso a Chile

En horas de la mañana, se acumulaban cuatro kilómetros de cola y tres horas de demora. Luego de aplicar el protocolo, la situación mejoró pasado el mediodía.

Largas filas de autos en el Paso a Chile (imagen de archivo)

Foto: Gentileza Gendarmería Nacional
Por Sitio Andino Sociedad

Miles de mendocinos optaron por cruzar a Chile este fin de semana, en la previa del Año Nuevo. El aumento del movimiento vehicular provocó una importante acumulación de vehículos en el Paso Internacional Los Libertadores/Cristo Redentor, que en horas de la mañana del sábado registraba unos cuatro kilómetros de fila de autos y 180 minutos de demora para atravesar el cruce fronterizo.

A raíz de esa situación, las autoridades argentinas activaron el protocolo de Alta Montaña y habilitaron un "pulmón" de aparcamiento para vehículos livianos, en el playón/parador de Uspallata habilitado para esa función. La medida se extendería "hasta descomprimir el complejo Los Libertadores", indicaron desde la Coordinación Nacional de Pasos Fronterizos.

Finalmente, a las 12.15 se informó que el "sistema de cápsula" fue liberado y que solo había 100 vehículos entre Penitentes y el túnel internacional Cristo Redentor, por lo tanto la situación se había normalizado. Las demoras para cruzar, a las 14, eran de dos horas.

Qué es el protocolo de Alta Montaña y cuándo se aplica

Se presentó en abril de 2024, con el objetivo de ordenar el tránsito en momentos de colapso del cruce internacional. Si bien está pensado principalmente para camiones y para épocas de cierre del túnel, también se utiliza para jornadas en las que se registran altas demoras.

Para descomprimir el tránsito y evitar que los conductores queden varados a la vera de la ruta durante largas horas, sin asistencia, se habilitan distintos paradores con buena capacidad estacionamiento, donde se prestan los servicios básicos.

Entre los playones de estacionaiento se encuentra el ACI cargas, ubicado en Ruta 7 kilómetro 1151; el aparcamiento de la estación de servicio YPF sobre Ruta 7; y en Doña Carmen, sobre Ruta 7 kilómetro 1148, entre otros.

