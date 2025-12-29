29 de diciembre de 2025
Verano 2026: una familia tipo debe gastar casi $4 millones para vacacionar en enero

Un informe estimó que una familia tipo requiere poco menos de 4 millones para veranear en el país en enero de 2026. El turismo interno muestra resiliencia.

Turismo 2026: viajar al exterior es 2,7 veces más caro que vacacionar en la Argentina, según un informe.

Turismo 2026: viajar al exterior es 2,7 veces más caro que vacacionar en la Argentina, según un informe.

Por Sitio Andino Economía

Un informe del Instituto de Economía (INECO) de la UADE reveló que una familia tipo necesita $3.880.488 para vacacionar en la Argentina durante el verano 2026, mientras que viajar al exterior demanda una importante incremento en el presupuesto.

Veranear en 2026 en Argentina cuesta $3,8 millones

Según el estudio, el gasto necesario para veranear en la Argentina equivale a 2,38 salarios medios, mientras que el turismo internacional representa 6,10 salarios medios. El análisis de la UADE, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, subrayó que la capacidad de las familias para financiar vacaciones no sufrió variaciones significativas respecto al año anterior.

A pesar de los montos elevados, el informe destacó que la relación entre el costo del viaje y el salario se mantuvo prácticamente estable entre enero de 2025 y enero de 2026. Así, el turismo interno se vuelve una opción de consumo resiliente.

Dentro del turismo doméstico, Cariló volvió a posicionarse como el destino más costoso del país, con un presupuesto promedio de $10.665.172, cifra que supone una variación interanual del 3,75% y que resulta cinco veces superior al gasto estimado para vacacionar en Villa Gesell.

Cabañas en Cariló, uno de los destinos más costosos en Argentina: cuesta lo mismo que Miami.

Detrás de Cariló se ubicaron Pinamar, con $8.026.847, y Bariloche, con $5.541.566, lo que equivale a entre 3 y 6 salarios medios. En contraste, entre los destinos más accesibles figuran Mar del Plata ($2.779.767), Rosario ($2.728.689), San Clemente del Tuyú ($2.556.985), Necochea ($2.554.338) y Villa Gesell ($2.188.670). En estos casos, el gasto estimado representa entre 1,35 y 1,71 salarios.

Verano 2026: cuánto necesita una familia tipo para viajar al exterior

En el caso de elegir viajar al exterior, el presupuesto requerido asciende a $10.334.454, es decir, un costo 2,7 veces superior al de las vacaciones dentro del país, con una variación promedio del 4,18% en destinos como Nueva York, Madrid y Río de Janeiro. Las ciudades más costosas fueron Madrid ($17.187.220), Nueva York ($14.254.930) y Miami ($10.957.086). Más accesible resulta Río de Janeiro ($5.995.297) y, en menor medida, Santiago de Chile, con $3.277.739, incluso por debajo de varios destinos locales.

El estudio expuso comparaciones que reflejan desfasajes de precios. Entre ellas, que Cariló demanda el mismo gasto que Miami, y que viajar a Santiago de Chile requiere menos esfuerzo económico que hacerlo a 13 de los 25 destinos nacionales analizados.

Nueva York, uno de los destinos más caros para visitar en enero de 2026.

La UADE también evaluó el poder adquisitivo del salario argentino en dólares, medido por el RIPTE y calculado al tipo de cambio oficial, detectando un incremento cercano al 50%. Este fenómeno volvió a hacer más accesibles los viajes internacionales en términos relativos. Sin embargo, el informe advirtió que esta ventaja podría revertirse ante movimientos cambiarios o aceleración inflacionaria.

Desde INECO aclararon que los cálculos consideran alojamiento y transporte para dos adultos y dos niños, aunque también se analizaron gastos adicionales habituales. Entre ellos, el alquiler de carpas, que promedia $55.448 diarios, con mínimos en Miramar ($35.377) y máximos en Chapadmalal ($118.800). Asistir a una obra de teatro en Mar del Plata implica unos $132.000 por función, mientras que una cena familiar en la Costa Atlántica ronda los $89.831, con los valores más bajos en Villa Gesell y Miramar, y el más alto en Cariló.

