29 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Delitos

Inseguridad en Chile: por qué crecen los robos de camionetas a turistas mendocinos

En las últimas semanas, las camionetas de mendocinos se han transformado en el blanco perfecto de los delincuentes que residen en Chile.

Inseguridad en Chile: por qué crecen los robos de camionetas a turistas mendocinos. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

El robo de camionetas de turistas mendocinos en Chile se ha intensificado en las últimas semanas, consolidándose como una problemática que preocupa a las autoridades de ambos países. Bajo una modalidad de 'exportación ilegal', los vehículos son sustraídos en zonas urbanas y trasladados rápidamente hacia el norte para ser sacados del país.

Frente a este panorama, viajar al vecino país en un vehículo de alta gama implica no solo conocer la ruta, sino también entender la logística de bandas que tienen a los argentinos en la mira.

encerrona en chile ia
Alerta en Chile por reiterados robos de camionetas de patente argentina. Imagen creada con IA

Robos en Chile: un circuito delictivo aceitado

Según explican especialistas en seguridad y crimen organizado de Chile, las camionetas robadas siguen un recorrido ya identificado. Tras el robo -que suele ocurrir en zonas urbanas (ingreso o egreso de autopistas), estacionamientos públicos o inmediaciones de centros comerciales- los vehículos son trasladados rápidamente hacia el norte del país.

Desde allí, y aprovechando extensas zonas sin control efectivo, son sacados de manera ilegal por el desierto de Atacama hacia Perú y principalmente hacia Bolivia, donde finalmente son vendidos.

“Son vehículos muy buscados por su potencia, resistencia y valor de reventa. En muchos casos, cruzan la frontera sin ningún tipo de control”, señalaron a Sitio Andino fuentes chilenas.

La rapidez del traslado dificulta la recuperación de las camionetas y vuelve casi imposible su rastreo una vez que abandonan Chile.

robo, concón, chile, camioneta
Los vehículos argentinos, un blanco atractivo

Las camionetas de turistas argentinos, y especialmente mendocinos, reúnen varias condiciones que las convierten en un blanco atractivo: modelos relativamente nuevos, buen estado general y circulación temporal, lo que retrasa la detección del robo y la denuncia formal.

Además, muchos propietarios desconocen las zonas de mayor riesgo o confían en que se trata de áreas “seguras”, una confianza que los delincuentes aprovechan.

Durante las últimas semanas, nuevos robos de camionetas pertenecientes a turistas argentinos han salido a la luz, muchas de ellas, de mendocinos, lo que refuerza la idea de que el fenómeno no solo continúa, sino que se ha intensificado en plena temporada de viajes.

Si bien las autoridades chilenas aseguran que se están reforzando los controles y las investigaciones, reconocen que se trata de bandas organizadas con logística y rutas consolidadas.

Recomendaciones para viajeros

Especialistas recomiendan extremar las medidas de seguridad:

  • Evitar dejar la camioneta en la vía pública durante la noche.
  • Utilizar estacionamientos vigilados.
  • No dejar documentación dentro del vehículo.
  • Denunciar de inmediato cualquier hecho sospechoso.

Mientras tanto, el robo de camionetas de mendocinos en Chile se consolida como una problemática transnacional, que expone las debilidades del control fronterizo y suma una nueva preocupación para quienes cruzan la cordillera en busca de descanso.

