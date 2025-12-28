Violencia de género en Mendoza: cómo funciona el programa que trabaja con varones imputados

El programa se propone abordar las causas estructurales y subjetivas de la violencia machista

El Programa de Abordaje para Jóvenes hacía la construcción de vínculos saludables surgió en 2021 como respuesta al aumento sostenido de los casos de violencia de género y femicidios a nivel provincial y nacional. Fue creado frente a la evidencia de que las respuestas exclusivamente punitivas no resultan suficientes para erradicar la violencia contra las mujeres.

En diálogo con Sitio Andino, María Laura Lemos licenciada en Psicología y directora del programa, explicó que " si no se trabaja la conducta violenta a partir de una intervención psicoterapéutica o psicosocioeducativa, no es eliminada y tiende a repetirse ", incluso después de una sanción judicial.

En ese marco, el programa se propone abordar las causas estructurales y subjetivas de la violencia machista , con el objetivo central de prevenir nuevos hechos y fortalecer la protección de las víctimas .

Por eso, este programa surge para complementar la respuesta penal , evitando quedarse únicamente en el castigo y apostando a una prevención terciaria que reduzca la reincidencia.

El abordaje está dirigido a varones imputados o que acceden a una suspensión de juicio a prueba (probation). No se trabaja con personas condenadas, ya que esos casos corresponden a otros dispositivos específicos. Esta aclaración resulta clave para comprender el alcance real del programa.

Impacto directo en la protección de mujeres, niñas y adolescentes

Uno de los principales aportes del programa es que al disminuir la conducta violenta del agresor, se protege de manera directa a las mujeres que han sido víctimas, pero también a niñas, niños y adolescentes que crecen en entornos atravesados por la violencia.

“El trabajo con los varones permite romper el ciclo de la violencia transgeneracional”, explicó Lemos al señalar que la violencia no solo afecta a la pareja o expareja, sino que deja secuelas profundas en todo el grupo familiar.

Estrategias de intervención: trabajar sobre creencias y conductas

El programa se apoya en un enfoque cognitivo-conductual, que busca que los varones puedan identificar las distorsiones cognitivas, los errores de pensamiento y las creencias que sostienen la violencia machista.

Entre las principales herramientas se encuentran la reestructuración cognitiva, la gestión emocional, técnicas para el manejo del enojo y el fortalecimiento de la comunicación asertiva, entendida como una forma de expresar desacuerdos sin recurrir a la agresión.

programa, violencia de género El programa se apoya en un enfoque cognitivo-conductual Foto: Ministerio Público Fiscal

Además, se incorpora el aporte de la neurociencia, para comprender qué sucede en el cerebro frente a emociones intensas y cómo regularlas de manera saludable.

Seguimiento y evaluación del cambio

El abordaje tiene una duración aproximada de un año y medio, e incluye una segunda etapa de seguimiento, en la que se realizan entrevistas individuales para evaluar en qué medida los varones lograron internalizar y poner en práctica lo trabajado.

Este seguimiento permite identificar si existe una adhesión real al proceso, más allá del cumplimiento formal, y si las conductas violentas han disminuido de manera sostenida.

Resultados: menos reiterancia y mayor responsabilidad

Desde la implementación del programa, el resultado más significativo ha sido la reducción de la reiterancia de la violencia. "Los varones que han completado el abordaje muestran mejor capacidad para identificar las conductas violentas, gestionar sus emociones displacenteras, logran mayores niveles de empatía con los demás", manifestó la Directora del programa.

programa, violencia de género Desde la implementación del programa, el resultado más significativo ha sido la reducción de la reiterancia de la violencia de género Foto: Ministerio Público Fiscal

También se observan mejoras en los vínculos familiares, laborales y sociales, lo que refuerza la idea de que trabajar con los agresores no contradice la defensa de las víctimas, sino que constituye una estrategia clave para su protección.

"Hay todo un módulo en el cual trabajamos mucho las relaciones amorosas, en las cuales hay muchos mitos del amor romántico. Allí tratamos desmitificar estos mitos para poder construir un concepto y aprender que el amor o la relación sana tiene elementos o condiciones en las cuales se deben trabajar", manifestó Lemos.

Desafíos pendientes

Uno de los principales desafíos es sostener la motivación en las primeras etapas, ya que muchos varones llegan al programa con resistencia, enojo o negación. Sin embargo, con el avance del proceso, suele registrarse un mayor compromiso.

Otro obstáculo es el escaso reconocimiento social de estos dispositivos, atravesado por discursos que reducen la respuesta a la violencia de género al castigo. En este sentido, Lemos advirtió que trabajar con los agresores no implica justificar la violencia, sino prevenir que vuelva a ocurrir.

En un contexto de altos índices de violencia machista, este programa se consolida como una herramienta que pone el foco en la protección de las mujeres y la erradicación de la violencia desde su raíz, sin perder de vista la responsabilidad de quienes ejercen el daño.