Juzgado Penal Colegiado Nº1

Abuso sexual en Guaymallén: la Justicia otorgó la libertad al acusado pese al pedido de prisión preventiva

La Justicia dejó en libertad al hombre de 31 años que abusó sexualmente de su cuñada hace siete años en Guaymallén. Los argumentos.

El caso es investigado como abuso sexual agravado por ser con acceso carnal, una de las figuras penales más graves contempladas en el Código Penal. El caso ocurrió hace siete años.

El fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, Darío Nora, solicitó que el acusado quedara detenido bajo prisión preventiva. Sin embargo, el Juzgado Penal Colegiado N.º 1 resolvió no hacer lugar al pedido y dispuso la libertad del imputado, decisión que terminó beneficiándolo procesalmente.

abuso sexual, justicia, guaymallén
Los argumentos de la jueza y la defensa

La jueza Eleonora Arenas fundamentó su decisión al considerar que no existen riesgos procesales, tal como lo había planteado la defensa integrada por los abogados Carlos Moyano y Nicolás Camani. Según expusieron, no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, ni riesgos para la víctima en el marco del proceso judicial.

En ese sentido, se destacó que el acusado siempre se sometió a la Justicia. Además, el hecho de haberse trasladado a España no fue considerado un intento de fuga, ya que (según consta en el expediente) el hombre renunció voluntariamente al juicio de extradición al enterarse de que pesaba sobre él un pedido de captura internacional, y aceptó someterse al proceso en Mendoza. También se remarcó que no posee antecedentes penales.

poder judicial, polo judicial, ministerio publico fiscal.jpg
Pese a otorgarle la libertad, la magistrada dispuso una serie de medidas restrictivas. Entre ellas, ordenó la entrega del pasaporte del imputado a la Fiscalía, le prohibió salir del país o de la provincia sin autorización judicial y dictó una prohibición de acercamiento hacia la denunciante.

El operativo de extradición se concretó en octubre, bajo las directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación, y fue coordinado por la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina, que logró el traslado del acusado para que enfrente el proceso judicial en Mendoza.

El caso de abuso sexual que motivó la extradición desde España

De acuerdo con la causa, tras el abuso sexual, la víctima relató que se encontraba con su pareja y que ingresó a la habitación del agresor para pedirle un cigarrillo. En ese momento, el hombre la tomó del cabello, le tapó la boca y, luego la sometió sexualmente contra su voluntad.

Tras la denuncia, el Departamento Interpol Argentina emitió una Circular Roja para dar con el paradero del sospechoso. En mayo de este año, las autoridades españolas lograron detenerlo en Madrid, y en septiembre, España concedió la extradición del imputado.

De esta manera, una comisión de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la PFA viajó a Madrid para concretar el traslado y custodia del detenido.

Finalmente, el hombre arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde quedó a disposición de la Justicia argentina.

