Dramático rescate en Cacheuta: salvaron a un padre y su hija tras caer a un barranco

Un hombre y su hija adolescente cayeron a un barranco en la Ruta 82, a la altura de Cacheuta. Bomberos desplegaron un operativo con cuerdas y ambos fueron trasladados a distintos hospitales.

Por Sitio Andino Policiales

Efectivos de Bomberos de la Policía de Mendoza protagonizaron este fin de semana un intenso operativo de rescate en Luján de Cuyo, donde un padre y su hija adolescente fueron salvados luego de caer a un barranco en la Ruta Provincial 82, a la altura del hotel Cacheuta.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado, cuando una alerta emitida por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) dio aviso sobre la caída de dos personas en una zona de difícil acceso.

Al arribar al lugar, los bomberos confirmaron que se trataba de un hombre adulto y una adolescente, ambos con lesiones, por lo que se activó de inmediato un operativo especial de rescate con técnicas de cuerdas.

diseño sin título

Para la extracción de las víctimas fue necesario el uso de tabla rígida y maniobras de estricación, debido a las condiciones del terreno. Una vez rescatada, la adolescente fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladada al Hospital Humberto Notti, mientras que el hombre fue derivado al Hospital Central.

El procedimiento contó además con el apoyo del cuartel de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo, especializado en rescate en altura, lo que permitió completar el operativo de manera segura y efectiva.

