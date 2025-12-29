29 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Ambos se conocían

Imputaron al conductor que atropelló y arrastró a un joven tras una pelea en Guaymallén

Fuentes judiciales confirmaron que el acusado cuenta con antecedentes penales y permanece detenido. El hecho ocurrió luego de una violenta confrontación.

El acusado tiene 31 años y cuenta con condenas previas

Foto: Yemel Fil
 Por Carla Canizzaro

La Justicia imputó por homicidio simple en grado de tentativa a Lucas Mariano Tello (31), quien atropelló y arrastró a Nicolás Alejandro Varas Frías (19), luego de una pelea que se inició minutos antes del hecho fatal. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en Guaymallén.

Según informaron fuentes judiciales a Sitio Andino, hasta el momento la calificación legal contra el conductor se mantiene y continúa detenido, mientras avanza la investigación.

móvil policial, operativos, mendoza, policía
El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en Guaymallén

Una pelea previa y un desenlace fatal

De acuerdo a los datos recabados en la causa, ambas partes se conocían entre sí y el episodio se desencadenó tras una discusión que derivó en una agresión mutua entre los dos grupos involucrados.

Minutos después de ese enfrentamiento, el conductor embistió con su vehículo a Varas Frías y lo arrastró aproximadamente 350 metros, provocándole gravísimas lesiones. Producto del impacto, la víctima sufrió la amputación de ambas piernas en el lugar y, posteriormente, la amputación de uno de sus brazos debido a la gravedad de las heridas.

La situación de la víctima y del imputado

La víctima era un joven de 19 años, sin antecedentes penales vigentes, según manifestaron las fuentes del caso a este medio. Había tenido una causa por robo cuando era menor de edad y había sido imputado anteriormente en un homicidio, pero fue desvinculado del expediente en febrero por falta de pruebas.

Ambulancia - Mendoza
Producto del impacto, la víctima sufrió la amputación de ambas piernas

En contraste, el acusado tiene 31 años y cuenta con condenas previas, un elemento que fue incorporado al análisis judicial de la causa.

Investigación en curso

La fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar si la calificación legal se mantiene o si podría modificarse con el avance del proceso. En paralelo, la investigación por un presunto robo vinculado al hecho avanza por separado, aunque por el momento no está acreditado

Desde la Fiscalía a cargo calificaron el episodio como "un horror", mientras se aguardan nuevas medidas judiciales en los próximos días.

