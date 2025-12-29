Plan contra el abigeato: decomisan más de 80 kilos de carne en mal estado en San Rafael

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que estos controles continuarán en distintos puntos de la provincia

En el marco del Plan Estratégico Integral contra el Abigeato , la Policía de Mendoza , en conjunto con inspectores municipales, llevó adelante una serie de allanamientos en comercios del departamento de San Rafael , donde se decomisaron más de 85 kilos de productos cárnicos en condiciones irregulares.

Las medidas se realizaron con intervención de la Unidad Fiscal Departamental N.º 2, a cargo del doctor Javier Giaroli , y tuvieron como objetivo reforzar el control sobre la comercialización de carne y garantizar la trazabilidad de los productos .

El primer operativo se desarrolló en un comercio ubicado sobre avenida Balloffet . Durante la inspección, el personal constató que varios alimentos carecían de sellos sanitarios y documentación respaldatoria , y se encontraban almacenados en un freezer exhibidor .

Como resultado, se procedió al secuestro de más de 85 kilos de productos cárnicos , entre ellos:

Más de 10 kilos de carne molida

35 kilos de grasa vacuna

32,5 kilos de pollo

Un chivo de 7,8 kilos

Además, se decomisaron más de un kilo de hamburguesas, 6 kilos de tapas de empanadas y 11 unidades de chocolate, todos sin la correspondiente habilitación.

Allanamiento en otro local de la misma cadena

De manera simultánea, se llevó a cabo un allanamiento en otro comercio de la misma cadena, ubicado en calle Ejército de los Andes. En ese lugar, se notificó al encargado del local y se procedió al secuestro de un teléfono celular, como parte de las diligencias judiciales.

abigeato, policía rural, san rafael Los operativos contaron con la participación de personal de la Subcomisaría Rama Caída y de la Policía Rural Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Controles para proteger la salud pública

Los operativos contaron con la participación de personal de la Subcomisaría Rama Caída y de la Policía Rural, y se enmarcan en las acciones destinadas a combatir el abigeato, controlar la venta ilegal de carne y resguardar la salud de los consumidores.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que estos controles continuarán en distintos puntos de la provincia, con el fin understand asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y prevenir delitos vinculados a la cadena de producción y comercialización de productos cárnicos.