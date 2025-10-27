27 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Quedó a disposición de la Justicia

Extraditan desde España a un hombre acusado de abuso sexual en Mendoza

El hombre fue extraditado desde España acusado de abusar sexualmente de su cuñada en Mendoza. Interpol lo detuvo en Madrid y lo entregó a la Justicia argentina.

La Policía Federal Argentina realizó un amplio operativo

La Policía Federal Argentina realizó un amplio operativo

Por Sitio Andino Policiales

Un hombre de 31 años, acusado de abuso sexual en Mendoza, fue extraditado desde España tras un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA). Según la investigación, el violento ataque ocurrió hacia su cuñada hace siete años en la provincia.

En aquel entonces, el acusado se encontraba prófugo, por lo que el titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Darío Noria, solicitó su captura internacional. El operativo fue realizado bajo las directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación y coordinado por la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA.

Lee además
Sebastián Villa fue absuelto de la causa del 2021.
Fin de la causa

La Justicia absolvió a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual de 2021
El terrible accidente vial ocurrió el 1 de mayo en Tupungato. 
caso liliana moyano

El beneficio que le dieron al acusado por un accidente vial fatal en Tupungato

El caso de abuso sexual que motivó la extradición desde España

De acuerdo con la causa, tras el abuso sexual, la víctima relató que se encontraba con su pareja y que ingresó a la habitación del agresor para pedirle un cigarrillo. En ese momento, el hombre la tomó del cabello, le tapó la boca y, luego la sometió sexualmente contra su voluntad.

abuso sexual, españa, mendoza
Este lunes, el hombre arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde quedó a disposición de la Justicia argentina

Este lunes, el hombre arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde quedó a disposición de la Justicia argentina

Tras la denuncia, el Departamento Interpol Argentina emitió una Circular Roja para dar con el paradero del sospechoso. En mayo de este año, las autoridades españolas lograron detenerlo en Madrid, y en septiembre, España concedió la extradición del imputado.

De esta manera, una comisión de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la PFA viajó a Madrid para concretar el traslado y custodia del detenido.

Finalmente, este lunes, el hombre arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde quedó a disposición de la Justicia argentina para continuar con el proceso judicial.

Temas
Seguí leyendo

Revelan un estremecedor audio del conductor que provocó el fatal accidente en Misiones

A más de un año del femicidio de Cecilia Strzyzowski, inicia el juicio en Chaco

Balearon al "Bebe" Cruzate en Las Heras: quién es la víctima

Guaymallén: fuerte choque entre un auto y una camioneta dejó heridos

Estaba prófugo desde el 2023 y fue a votar en Guaymallén: quedó detenido

Susto por un incendio a metros de una estación de servicio de Luján de Cuyo

Tragedia en Misiones: ya son nueve los muertos por un accidente vial

Manejaban ebrios en plena veda electoral en Luján de Cuyo y Ciudad

LO QUE SE LEE AHORA
El Bebe Cruzate, baleado esta madrugada en Las Heras. 
está internado

Balearon al "Bebe" Cruzate en Las Heras: quién es la víctima

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

El Bebe Cruzate, baleado esta madrugada en Las Heras. 
está internado

Balearon al "Bebe" Cruzate en Las Heras: quién es la víctima

Conocé la nueva conformación de las dos cámaras legislativas.
Los números finos

Legislatura: los que entran, los que se quedan y los que se van con los resultados de las elecciones

Expectativa por el fin del cepo: a cuánto cotizará el dólar y cómo comprarlo.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 27 de octubre de 2025

Quiénes son los nuevos diputados nacionales por Mendoza
renovación en el Congreso

Elecciones 2025: Quiénes son los nuevos diputados nacionales por Mendoza

Te Puede Interesar

El terrible accidente vial ocurrió el 1 de mayo en Tupungato. 
caso liliana moyano

El beneficio que le dieron al acusado por un accidente vial fatal en Tupungato

Por Pablo Segura
Facundo Correa Llano: Sabíamos que en Mendoza el apoyo estaba, no sabíamos los números
La Libertad Avanza

Facundo Correa Llano: "Sabíamos que en Mendoza el apoyo estaba, no sabíamos los números"

Por Sitio Andino Política
La Policía Federal Argentina realizó un amplio operativo
Quedó a disposición de la Justicia

Extraditan desde España a un hombre acusado de abusar sexualmente a su cuñada en Mendoza

Por Sitio Andino Policiales