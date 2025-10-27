Extraditan desde España a un hombre acusado de abuso sexual en Mendoza

La Policía Federal Argentina realizó un amplio operativo

Por Sitio Andino Policiales







Un hombre de 31 años, acusado de abuso sexual en Mendoza, fue extraditado desde España tras un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA). Según la investigación, el violento ataque ocurrió hacia su cuñada hace siete años en la provincia.

En aquel entonces, el acusado se encontraba prófugo, por lo que el titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Darío Noria, solicitó su captura internacional. El operativo fue realizado bajo las directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación y coordinado por la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA.

El caso de abuso sexual que motivó la extradición desde España De acuerdo con la causa, tras el abuso sexual, la víctima relató que se encontraba con su pareja y que ingresó a la habitación del agresor para pedirle un cigarrillo. En ese momento, el hombre la tomó del cabello, le tapó la boca y, luego la sometió sexualmente contra su voluntad.

abuso sexual, españa, mendoza Este lunes, el hombre arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde quedó a disposición de la Justicia argentina Tras la denuncia, el Departamento Interpol Argentina emitió una Circular Roja para dar con el paradero del sospechoso. En mayo de este año, las autoridades españolas lograron detenerlo en Madrid, y en septiembre, España concedió la extradición del imputado.

De esta manera, una comisión de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la PFA viajó a Madrid para concretar el traslado y custodia del detenido. Finalmente, este lunes, el hombre arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde quedó a disposición de la Justicia argentina para continuar con el proceso judicial.