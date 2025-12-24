24 de diciembre de 2025
Resolución judicial

Rechazaron reabrir la causa por abuso sexual contra Pepe Cibrián Campoy

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina consideró inadmisible el planteo y sostuvo que la acción penal estaba extinguida por el paso del tiempo.

Pepe Cibrián Campoy.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó la presentación impulsada por Raphael Dufort Álvarez para que se reabriera la investigación contra José Cibrián Campoy por abuso sexual agravado con acceso carnal y grupal.

“El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible”, sostuvo la Corte en su fallo, al aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y confirmar que la acción penal se encontraba extinguida por el paso del tiempo.

Sobreseimiento a Pepe Cibrián Campoy

La denuncia se presentó el 22 de agosto de 2022 y refirió a supuestos hechos ocurridos entre marzo y abril de 2000 o 2001, en un departamento ubicado sobre la avenida Libertador. Al momento de los hechos, el denunciante tenía entre 26 y 27 años.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 33 declaró el 17 de noviembre de 2022 la prescripción de la acción penal y sobreseyó a Cibrián Campoy, al señalar que había transcurrido el plazo legal de 12 años sin causales de interrupción o suspensión.

La querella apeló esa decisión, pero tanto la Cámara del Crimen como la Cámara Nacional de Casación Penal confirmaron el cierre del expediente, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

Finalmente, la Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por la querella, que había sostenido el derecho de las víctimas a la determinación de la verdad, y dejó firme la extinción definitiva de la causa.

