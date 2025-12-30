30 de diciembre de 2025
Esperan una pronta evolución

Juan Cruz Yacopini fue operado y permanece internado con pronóstico reservado

Tras 11 días de internación, Juan Cruz Yacopini fue operado con resultado satisfactorio y su evolución será clave en las próximas horas.

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini, de 26 años, fue intervenido quirúrgicamente durante la tarde de este martes en la Clínica de Cuyo, donde permanece internado desde hace 11 días tras sufrir un grave accidente. A pesar del complejo cuadro de salud, los profesionales lograron realizar la operación, cuyo resultado fue satisfactorio.

La cirugía fue monitoreada de manera permanente por el equipo médico que acompaña a Yacopini desde su ingreso a la Clínica. Según trascendió, los especialistas evaluarán su evolución clínica en las próximas horas, que serán determinantes para conocer su respuesta al procedimiento.

Evolución reservada

No obstante, Juan Cruz Yacopini continúa en estado crítico y con pronóstico reservado. El reconocido piloto argentino sufrió el accidente el pasado 19 de diciembre en el dique El Carrizal, cuando se encontraba navegando en una lancha junto a un grupo de amigos.

A horas de comenzar una nueva edición del Dakar en el desierto de Arabia Saudita, el multicampeón del Rally Mundial y del tradicional Raid Dakar, Carlos Sainz, sorprendió a todos con un mensaje en video de apoyo y aliento al piloto argentino Juan Cruz Yacopini.

“Antes de salir mañana para el Dakar tenía pendiente este mensaje y no quiero retrasarlo más”, asegura El Matador en el arranque del video. “Este es un mensaje de cariño y apoyo a Juan Cruz Yacopini, que no nos va a acompañar este año por el accidente que tuvo en Argentina”, informa a su afición el multicampeón.

Desde aquí quiero mandarte todo el apoyo de la familia Sainz, de todos los españoles, y decirte que estamos pensando en ti y que estoy convencido de que te vas a recuperar”, asegura el español, que cierra el mensaje afirmando: “Estoy seguro de que te vas a recuperar. Espero verte pronto, amigo”.

El accidente de Juan Cruz Yacopini en El Carrizal

El accidente que protagonizó en El Carrizal, el pasado viernes 19 de diciembre ocurrió cuando Yacopini se encontraba navegando junto a amigos y decidió zambullirse en una zona de poca profundidad, lo que le provocó un fuerte golpe en la cabeza y un paro cardiorrespiratorio. Desde entonces permanece internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo.

La noticia generó gran impacto en el ámbito del automovilismo. Juan Cruz Yacopini fue protagonista de ediciones recientes del Rally Dakar en la categoría principal de autos y estaba previsto que participara como piloto oficial Toyota en la edición 2026.

En ese contexto, el equipo Toyota Gazoo Racing South Africa emitió un comunicado lamentando el accidente y confirmando su ausencia en la competencia. Su navegante, el español Daniel Oliveras, expresó mensajes de apoyo en redes sociales.

