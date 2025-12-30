Menos pirotecnia, más conciencia: Guaymallén refuerza los controles

El Municipio de Guaymallén continúa intensificando los controles para prevenir la venta de pirotecnia ilegal en el departamento . Desde el área de Comercio informaron que, año a año, se registra una disminución en el volumen de pirotecnia decomisada: mientras que a esta altura del año pasado se habían incautado cerca de 700 kilos , en la actualidad la cifra ronda apenas los 70 kilos .

Si bien el dato refleja un avance significativo, desde el Municipio remarcaron que aún queda mucho camino por recorrer, ya que se trata de una problemática que requiere, además de controles, un fuerte compromiso y conciencia social.

No solo se busca prevenir accidentes — que lamentablemente se repiten cada año y podrían evitarse —, sino también garantizar que las fiestas sean un motivo de alegría para todos. En ese sentido, se recordó que la pirotecnia afecta especialmente a personas con hipersensibilidad auditiva, niños, adultos mayores y animales, generando situaciones de estrés y riesgo.

En la previa de Navidad, la Municipalidad de Guaymallén decomisó 50 kilos de pirotecnia en 15 puestos de venta ilegal , como parte de un operativo que reforzó la fiscalización en distintos puntos del departamento .

Según la normativa vigente, las sanciones por cualquier tipo de comercialización de pirotecnia pueden alcanzar hasta 5.000 UTM, con un valor actual de $112,65 por unidad, lo que equivale a un monto máximo de $563.250.

Desde el Municipio señalaron que la situación se complejiza por el crecimiento de la comercialización online, que se ha convertido en una de las modalidades más utilizadas dentro del circuito ilegal. Frente a este escenario, se mantienen activas las guardias de control y se intensifican los operativos para detectar y prevenir estas prácticas.

"El municipio colabora con el Ministerio de Seguridad y la policía para realizar las incautaciones e identificar a los infractores. Una vez identificados, los involucrados se enfrentan a multas. Para facilitar la denuncia ciudadana, Guaymallén implementó el portal ciudadano "Gina", accesible por internet o por WhatsApp. Las denuncias enviadas a través de este portal se derivan inmediatamente a los inspectores de la zona, permitiendo una acción rápida. Este sistema integrado permite una respuesta más eficiente a las denuncias sobre venta ilegal de pirotecnia. Las autoridades alientan a los vecinos a utilizar este portal para reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con la venta de fuegos artificiales prohibidos", según explicó Farid Aznar, Coordinador de la Subdirección de Fiscalización.

Otros operativos: bebidas vencidas y controles sanitarios en Guaymallén

En paralelo, durante el último fin de semana, el área de Comercio realizó procedimientos que derivaron en el decomiso de más de mil botellas de bebidas vencidas, que eran comercializadas de manera ambulante. Estas acciones apuntan a reducir riesgos para la salud pública y desalentar prácticas que incumplen las normas de seguridad alimentaria.

Asimismo, Guaymallén continúa fortaleciendo los controles sanitarios a través de un convenio con la Policía Rural, que permite inspecciones periódicas de productos cárnicos, especialmente en la previa de las fiestas de fin de año. En ese marco, recientemente se desbarató un comercio que no cumplía con la normativa vigente ni con el Código Alimentario Argentino: se detectó venta de carne en mal estado y graves deficiencias en conservación e higiene, lo que motivó la clausura del local y el decomiso de la mercadería.

image

Canal digital para reclamos y denuncias en Guaymallén

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de estas acciones para proteger la salud de los vecinos y garantizar condiciones comerciales adecuadas. Además, renovaron el llamado a la comunidad a realizar denuncias ante situaciones irregulares, subrayando que el trabajo conjunto es clave para mejorar la seguridad, la transparencia y el cumplimiento de las normas.

Para facilitar la participación ciudadana, el Municipio mantiene habilitado un formulario digital de reclamos y denuncias, destinado a comerciantes, industriales y vecinos. A través de este canal se pueden reportar comercios clandestinos, irregularidades de funcionamiento u otras actividades que afecten el normal desarrollo del comercio local. El sistema es confidencial y permite realizar el seguimiento del reclamo a través de la plataforma MuniDigital.