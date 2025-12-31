31 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Cerca del control de Jocolí

Accidente vial en Lavalle: un ciclista fue atropellado por un camión en la Ruta 40

Por el accidente, el ciclista sufrió lesiones y fue trasladado al hospital Sicoli. El hombre que conducía el camión continuó su viaje pero luego fue aprehendido.

Por el accidente, el ciclista sufrió lesiones y fue trasladado al hospital Sicoli

Por el accidente, el ciclista sufrió lesiones y fue trasladado al hospital Sicoli

Por Sitio Andino Policiales

Un ciclista fue atropellado por un camión en la Ruta Nacional 40, en el departamento de Lavalle. A raíz del accidente vial, el hombre, de 31 años, sufrió diversas lesiones y debió ser trasladado al hospital Sicoli para recibir atención médica. En tanto, el conductor del camión quedó aprehendido.

Los detalles del accidente vial y la aprehensión del conductor

El hecho ocurrió alrededor de las 20.25 del martes, cuando el ciclista, identificado como M.E.N., fue embestido por un camión Iveco conducido por R.A.A. (43 años), quien continuó su marcha tras el accidente. El siniestro vial tuvo lugar a la altura del kilómetro 3342 de la Ruta 40, pasando el control de Jocolí.

móvil policial, operativos, mendoza, policía
Un ciclista fue atropellado por un camión en la Ruta Nacional 40, en el departamento de Lavalle

Un ciclista fue atropellado por un camión en la Ruta Nacional 40, en el departamento de Lavalle

Tras un llamado al 911 que alertó sobre lo sucedido, personal policial se desplazó hasta el lugar e interceptó al camión metros más adelante.

Por su parte, el ciclista fue asistido y trasladado de urgencia al hospital Sicoli. En tanto, el camionero fue sometido a un dosaje de alcohol, cuyo resultado fue negativo, y posteriormente quedó aprehendido en la Comisaría 17.

