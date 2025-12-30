Alerta mendocinos: qué hacer ante el robo de un vehículo en Chile.

Vacacionar en Chile se ha transformado, para muchos argentinos, incluso, mendocinos , en una pesadilla burocrática y patrimonial. En los últimos meses, las bandas delictivas chilenas han puesto el foco en las camionetas de alta gama provenientes de Argentina. Ante este escenario, conocer los alcances del seguro y las obligaciones ante los organismos de control es determinante.

Eduardo Juchniuk, productor asesor de seguros, explicó detalladamente los pasos a seguir y echó luz sobre una confusión frecuente: la validez de la cobertura fuera del territorio nacional.

Contrario a lo que se cree, el certificado de "Rueda Mercosur" no es el documento principal en Chile, ya que este país no es miembro pleno del bloque. "Lo que aplica para Chile es la extensión de cobertura a países limítrofes ", aclaró Juchniuk.

Esta extensión permite que el asegurado mantenga las mismas protecciones que tiene en Argentina (Robo, Hurto, Incendio o Daño Total). Sin embargo, el experto recomienda una consulta previa con el asesor.

"Es fundamental saber cuál es el límite de la suma asegurada para daños materiales y lesiones a terceros en el exterior. Algunas pólizas cubren hasta 200.000 dólares, pero los montos varían según la compañía", refirió.

El riesgo legal: la exportación temporaria

El punto más crítico para un damnificado no termina en la comisaría chilena. Al cruzar la frontera, el vehículo ingresa en un régimen de exportación temporaria.

"Si el vehículo no regresa a la Argentina en un plazo de seis meses, la Aduana puede considerar el hecho como una maniobra de contrabando", advierte Juchniuk. Para evitar una causa federal, el propietario debe actuar de inmediato:

Obtener el acta policial: realizar la denuncia en Carabineros de Chile y solicitar copias certificadas.

Justificar la falta de retorno: al reingresar al país (por otros medios), el titular debe presentarse ante la Aduana argentina con la documentación del robo para "dar de baja" el ingreso del vehículo y acreditar que la unidad no volvió por fuerza mayor.

Paso Los Libertadores, Paso a Chile, Paso Cristo Redentor.jpg En caso de robo del vehículo es prioritario justificar el hecho en la Aduana argentina.

Recomendaciones antes de salir

Antes de iniciar el viaje, es indispensable revisar que la póliza incluya los teléfonos de los corresponsales en Chile. "Llevar los datos de contacto a mano es vital. Algunas compañías ofrecen incluso líneas de cobro revertido para realizar la denuncia desde el extranjero de forma inmediata", concluye Juchniuk.

Claves para el viajero: