Luján de Cuyo: manejaba borracho, volcó y terminó contra un portón

Rodado volcó en Luján de Cuyo y el conductor dio positivo en alcoholemia. Foto: Gentileza Ministerio de Seguridad.

Por Celeste Funes







Un conductor de 31 años protagonizó un vuelco en Luján de Cuyo durante la madrugada, cuando circulaba por el Acceso Sur. Tras el accidente, personal municipal confirmó que manejaba con más de 1 gramo de alcohol en sangre.

Luján de Cuyo: un hombre volcó alcoholizado y sufrió heridas leves El suceso tuvo lugar en la zona de Carrodilla, cerca de las 06.30, en el Lateral Oeste del Acceso Sur, a la altura del 2.200. Según los datos aportados, el hombre circulaba a bordo de un Citroën C3 hacia el sur cuando, por causas que aún se investigan, perdió el dominio del rodado y dio varios vuelcos. Finalmente, el vehículo terminó incrustado contra el portón de un predio donde estacionan camiones.

accidente vial lujan de cuyo portón citroen 1 Perdió el control y volcó: confirmaron que presentaba un elevado nivel de alcohol en sangre. Foto: Gentileza Ministerio de Seguridad. Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió lesiones leves, aunque fue asistido en el lugar. Minutos más tarde arribó personal municipal, que procedió a realizar el control de alcoholemia correspondiente. El resultado arrojó 1,70 gramos de alcohol por litro de sangre, valor muy superior al permitido por la normativa vigente.

Ante esta situación, se labró el proceso contravencional conforme al artículo 67 bis de la Ley 9099, y el hecho quedó a cargo de la Comisaría 47° de Carrodilla. El vehículo fue secuestrado y se continúan las actuaciones administrativas de rigor.