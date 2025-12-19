Polo Logístico de Luján de Cuyo: inició la obra que reconfigurará el transporte en el Corredor Bioceánico.

Este viernes se dio inicio a la construcción del Polo Logístico de Luján de Cuyo , una ambiciosa obra que redefinirá el transporte en el Corredor Bioceánico Central Atlántico-Pacífico en la provincia de Mendoza . La millonaria inversión contempla la instalación de una zona primaria aduanera, playa de camiones , galpones logísticos, locales comerciales, entre otros servicios.

El intendente lujanino, Esteban Allasino , anunció el comienzo de los trabajo en el predio ubicado sobre la Ruta Nacional 7 , a la altura de la Refinería de YPF, una zona estratégica para el flujo de cargas. Funcionará como una plataforma integral de servicios para los miles de transportistas que circulan desde y hacia Chile . Además, concentrará el Puerto Seco que actualmente está en Godoy Cruz.

La obra contempla la creación de una zona primaria aduanera integrada al ferrocarril, de modo que cuente con vía fiscal. El proyecto también prevé una zona destinada al transporte y a los transportistas , que incluirá estación de servicio, hotel y otras inversiones complementarias.

"Los expertos lo reconocen como el corredor logístico más importante del país, bautizado como el Panamá terrestre. Hoy lo que tratamos de hacer en este acto protocolar es dar inicio a las obras que en los próximos 24 meses van a culminar y tienen una segunda etapa que tiene 60 meses para ser desarrollada. El total de inversión ronda los 100 millones de dólares, son más de 100.000 metros cuadrados de naves industriales", expresó Allasino durante el acto, que contró con al presencia del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

El intendente de Luján explicó que tanto el municipio como el ministerio se limitaron a establecer las reglas de inversión y los estándares mínimos de servicios que debía contemplar el proyecto. La megaobra estará a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por Andesmar Cargas, KRC Global (Grupo Kristich), Laugero Construcciones, y Servicios y Mandatos (Grupo Álvarez).

Sobre la obra, Vargas Arizu afirmó que "es un ejemplo de inversión, de actividad privada y pública, de públicas", y agregó: "Estamos contentos deaber compartido trabajo con Esteban Allasino, con Luján, y muy agradecidos a todos los inversores, porque aquí hay que poner 100 millones de dólares, y no es fácil la inversión privada. En Mendoza es más fácil, hay seguridad jurídica".

Cómo será el nuevo Polo Logístico de Luján de Cuyo

Ante los cierres de los pasos fronterizos, los camiones serán contenidos en este punto y ya no se los verá estacionados a los costados de la ruta ni en las filas improvisadas que se generaban en operativos anteriores, señaló Allasino. La intención es que, frente a episodios de fuerza mayor, se instalen en una playa de casi 10 hectáreas de superficie.

El Polo tendrá las instalaciones e infraestructuras necesarias para el funcionamiento integral del lugar, como redes de energía, instalaciones sanitarias, sistemas contra incendios, accesos y vialidades tanto internas como externas.

Al respecto, desde Andesmar, el empresario Mauricio Baladoni, comentó que esta infraestructura "viene a cortar con una deuda histórica para la provincia" y señaló que la idea es abrir el juego a otras compañías. "Me parece que esto es magnánimo y que Mendoza, lo que necesita, es no solo tener 3 ó 4 empresas que se ocupen de esto, sino también que haya muchas otras compañías".

El plan incluye, además, una playa de camiones con cierre perimetral, iluminación y servicios sanitarios para el personal camionero, junto con oficinas para Gendarmería e instalaciones para Bomberos.

Posteriormente, se construirá una zona de almacenamiento, sujeta al tipo de demanda que proyecte atender, pudiendo incluir: naves para manipuleo de mercaderías, depósito de almacenamiento cubiertos, playones de almacenamiento a la intemperie, naves con subdivisiones para subarrendar a terceros que quieran instalar su propia logística etc.