Por qué Luján de Cuyo fue declarada Capital del Turismo y el Entretenimiento

Luján de Cuyo, "Capital del turismo y el entretenimiento".

La iniciativa se fundamenta en la diversidad de atractivos naturales, el crecimiento sostenido de la infraestructura turística, la fuerte inversión en obra pública, el desarrollo del enoturismo, la gastronomía de primer nivel, la hotelería de lujo y una agenda cultural y recreativa activa durante todo el año, factores que posicionan a Luján de Cuyo como la síntesis del potencial turístico mendocino.

Entre los principales argumentos se destaca que el departamento recibe más de 150.000 visitantes anuales, favorecido por su cercanía con la Ciudad de Mendoza, su estratégica ubicación sobre el corredor bioceánico, y una conectividad en permanente expansión, impulsada por inversiones como el plan de asfalto más importante de los últimos diez años, la construcción de ordenadores viales, más de 120 kilómetros de ciclovías, el sistema Bicitran y la próxima llegada del Metrotranvía hasta Luján.

Luján de Cuyo, el departamento con mayor cantidad de bodegas abiertas al turismo Luján de Cuyo es, además, el departamento con mayor cantidad de bodegas abiertas al turismo en una provincia líder en enoturismo a nivel nacional. Forma parte de la histórica “primera zona” vitivinícola, con viñedos de más de 80 años y con la primera Denominación de Origen Controlada (DOC) de Argentina y Latinoamérica para el Malbec, varietal insignia que proyecta al departamento en los mercados internacionales.

La concejala Soulé resaltó el crecimiento del polo gastronómico, con más de 230 establecimientos, varios de ellos distinguidos por la Guía Michelin, que también otorgó al departamento el máximo reconocimiento de “Llaves Michelin” a cuatro hoteles de lujo, certificando la excelencia de su oferta hotelera. A esto se suma un perfil innovador: Luján de Cuyo es pionero en la creación de la primera Ruta de los Destilados de Argentina, concentrando la mayor cantidad de destilerías del país por metro cuadrado, lo que refuerza su posicionamiento como polo de bebidas de alta calidad. En materia de turismo de naturaleza, el departamento integra el Oasis Norte irrigado por los ríos Mendoza y Tunuyán y posee circuitos emblemáticos como el Dique Potrerillos, el Dique Carrizal, Cacheuta y sus termas, Las Compuertas y los espacios recreativos de Luján Playa, que sostienen una intensa actividad recreativa, deportiva y de aventura durante todo el año