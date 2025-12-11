Luján de Cuyo marca tendencia con su Escuela de Gobierno y ya es ejemplo en Mendoza

El Municipio de Luján de Cuyo realizó el cierre del ciclo lectivo 2025 de su Escuela de Gobierno Municipal , un programa que ya se convirtió en uno de los pilares más innovadores de la gestión encabezada por el intendente Esteban Allasino .

En un contexto donde los gobiernos locales de todo el país buscan modernizarse, Luján de Cuyo decidió ir un paso adelante: formar a su gente para prestar más y mejores servicios, entendiendo que no hay transformación posible sin equipos preparados para liderarla.

Reconocimiento legislativo Por qué Luján de Cuyo fue declarada Capital del Turismo y el Entretenimiento

Con esta iniciativa, el departamento vuelve a marcar tendencia en Mendoza y a nivel nacional: muy pocos municipios cuentan con un dispositivo institucionalizado de formación estatal , con programas anuales, planificación académica, alianzas estratégicas y medición de impacto.

La Escuela de Gobierno nació con una misión clara: profesionalizar la gestión pública y formar líderes capaces de tomar decisiones basadas en evidencia, con impacto directo en la calidad de vida de las familias lujaninas.

Durante el ciclo 2025, la Municipalidad alcanzó más de 50 mil horas de formación para sus equipos técnicos, operativos y administrativos, consolidando un ecosistema de aprendizaje continuo que atraviesa todas las áreas municipales.

Este año, además, se presentó el nuevo Campus Virtual Municipal, que permite ofrecer capacitaciones asincrónicas, evaluaciones, certificaciones y contenidos digitales que modernizan la experiencia formativa.

Cinco caminos de formación para una gestión moderna en Luján de Cuyo

El programa abarcó un amplio abanico de contenidos estratégicos, distribuidos en cinco líneas formativas:

Formación Corporativa: liderazgo, gestión organizacional, innovación pública.

Formación Técnica: herramientas de gestión, procedimientos, modernización.

Formación Profesional: desarrollo de carrera y especialización.

Formación en Oficios y Terminalidad Educativa: inclusión, acceso al empleo, alfabetización digital.

Formación Complementaria: cursos cortos que amplían habilidades transversales

image

Un cierre de año con mirada federal e intercambio de experiencias

El evento incluyó un repaso de todo lo que se realizó en el año con un conversatorio de alto nivel, en el que participaron: Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar y referente nacional en innovación pública, junto Santiago Aranguren, especialista en gestión y transformación estatal. Con la conducción de la Contadora y Licenciada Jimena Politino, quien moderó el panel con una mirada técnica y estratégica.

Durante la charla, los tres destacados referentes coincidieron en subrayar el valor de la Escuela de Gobierno Municipal como un hito institucional, no solo por su escala y planificación, sino porque está al servicio de los propios trabajadores municipales, de la ciudadanía y del compromiso de Luján por prestar servicios más eficientes, modernos y humanos.

El panel también destacó la innovación de que un municipio construya un modelo académico propio, con itinerarios de formación, certificación y seguimiento, reforzando el liderazgo de Luján de Cuyo como uno de los gobiernos locales más avanzados del país.

El municipio de Luján de Cuyo que apuesta a la innovación y a su gente

La Escuela de Gobierno se integra al ecosistema de políticas que han posicionado a Luján de Cuyo como un municipio innovador: gestión basada en datos, obras históricas, programas de sustentabilidad, planificación estratégica, digitalización y una fuerte cultura de mejora continua. “La Escuela de Gobierno es el corazón de la gestión. Apostamos al talento de nuestra gente porque la transformación real empieza en cada trabajador municipal. Un Estado que aprende es un Estado que mejora, y eso es lo que queremos para Luján de Cuyo”, así lo sintetizó el Intendente Esteban Allasino.