11 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Gestión moderna

Luján de Cuyo marca tendencia con su Escuela de Gobierno y ya es ejemplo en Mendoza

El programa municipal de Luján de Cuyo alcanzó más de 50 mil horas de formación y presentó su Campus Virtual.

Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo.

Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo.

En un contexto donde los gobiernos locales de todo el país buscan modernizarse, Luján de Cuyo decidió ir un paso adelante: formar a su gente para prestar más y mejores servicios, entendiendo que no hay transformación posible sin equipos preparados para liderarla.

Lee además
El accidente vial ocurrió cuando un Renault Logan impactó contra un Volkswagen Polo.
Ocurrió esta mañana

Impresionante choque frontal en Ruta 60: un hombre resultó herido y fue hospitalizado
Luján de Cuyo, Capital del turismo y el entretenimiento.
Reconocimiento legislativo

Por qué Luján de Cuyo fue declarada Capital del Turismo y el Entretenimiento

Con esta iniciativa, el departamento vuelve a marcar tendencia en Mendoza y a nivel nacional: muy pocos municipios cuentan con un dispositivo institucionalizado de formación estatal, con programas anuales, planificación académica, alianzas estratégicas y medición de impacto.

image

Luján de Cuyo un modelo de formación estatal que ya es referencia

La Escuela de Gobierno nació con una misión clara: profesionalizar la gestión pública y formar líderes capaces de tomar decisiones basadas en evidencia, con impacto directo en la calidad de vida de las familias lujaninas.

Durante el ciclo 2025, la Municipalidad alcanzó más de 50 mil horas de formación para sus equipos técnicos, operativos y administrativos, consolidando un ecosistema de aprendizaje continuo que atraviesa todas las áreas municipales.

Este año, además, se presentó el nuevo Campus Virtual Municipal, que permite ofrecer capacitaciones asincrónicas, evaluaciones, certificaciones y contenidos digitales que modernizan la experiencia formativa.

Cinco caminos de formación para una gestión moderna en Luján de Cuyo

El programa abarcó un amplio abanico de contenidos estratégicos, distribuidos en cinco líneas formativas:

  • Formación Corporativa: liderazgo, gestión organizacional, innovación pública.
  • Formación Técnica: herramientas de gestión, procedimientos, modernización.
  • Formación Profesional: desarrollo de carrera y especialización.
  • Formación en Oficios y Terminalidad Educativa: inclusión, acceso al empleo, alfabetización digital.
  • Formación Complementaria: cursos cortos que amplían habilidades transversales
image

Un cierre de año con mirada federal e intercambio de experiencias

El evento incluyó un repaso de todo lo que se realizó en el año con un conversatorio de alto nivel, en el que participaron: Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar y referente nacional en innovación pública, junto Santiago Aranguren, especialista en gestión y transformación estatal. Con la conducción de la Contadora y Licenciada Jimena Politino, quien moderó el panel con una mirada técnica y estratégica.

Durante la charla, los tres destacados referentes coincidieron en subrayar el valor de la Escuela de Gobierno Municipal como un hito institucional, no solo por su escala y planificación, sino porque está al servicio de los propios trabajadores municipales, de la ciudadanía y del compromiso de Luján por prestar servicios más eficientes, modernos y humanos.

El panel también destacó la innovación de que un municipio construya un modelo académico propio, con itinerarios de formación, certificación y seguimiento, reforzando el liderazgo de Luján de Cuyo como uno de los gobiernos locales más avanzados del país.

El municipio de Luján de Cuyo que apuesta a la innovación y a su gente

La Escuela de Gobierno se integra al ecosistema de políticas que han posicionado a Luján de Cuyo como un municipio innovador: gestión basada en datos, obras históricas, programas de sustentabilidad, planificación estratégica, digitalización y una fuerte cultura de mejora continua. “La Escuela de Gobierno es el corazón de la gestión. Apostamos al talento de nuestra gente porque la transformación real empieza en cada trabajador municipal. Un Estado que aprende es un Estado que mejora, y eso es lo que queremos para Luján de Cuyo”, así lo sintetizó el Intendente Esteban Allasino.

Temas
Seguí leyendo

Luján de Cuyo: cuatro personas resultan heridas tras el vuelco de un auto en el Corredor del Oeste

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo: un hombre murió ahogado

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar

Wine Rock Sessions 2026: cuándo será y qué se sabe del line up que viene

Video: una exreina de la Vendimia denuncia violencia institucional y destrato hacia su hija en Luján de Cuyo

Homicidio en Luján de Cuyo: hallan un cuerpo en un zanjón y buscan esclarecer el ataque

Luján de Cuyo pone en marcha el primer Parque Fotovoltaico Público de la provincia

Violenta agresión en Luján de Cuyo: un hombre sufrió la amputación de cuatro dedos y quedó internado

LO QUE SE LEE AHORA
Guaymallén de mis amores: la Fiesta de la Vendimia que une historias y corazones.
en el predio de la Virgen

"Guaymallén de mis amores": la Fiesta de la Vendimia que une historias y corazones

Las Más Leídas

Joaquín y su mamá Sandra video
Rifa solidaria

Una familia de San Rafael sorteará su camioneta para que su hijo pueda realizarse una compleja cirugía

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329

Un robo en General Alvear con consecuencias inesperadas. video
El mundo del réves

General Alvear: atrapó a un ladrón que le robó, días después el "ladrón"lo denunció y tendrá que enfrentar a la justicia

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza.
el clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza

La División de Homicidios capturó a Claudio Adrián Quinteros Villalba
Detención

Tras una serie de allanamientos, cayó el sospechoso de balear a un hombre en Las Heras

Te Puede Interesar

El Jury decidió que el juez Sebastián Sarmiento vaya a juicio político.
Justicia

Juicio político para el juez Sarmiento: lo acusan por liberar presos que salieron de la cárcel y mataron

Por Florencia Martinez del Rio
Verano 2026: Chile refuerza la seguridad e invita a los mendocinos a vacacionar en el Pacífico.
Vacaciones 2026

Tras hechos de delincuencia sufridos por mendocinos, Chile refuerza la seguridad para este verano

Por Natalia Mantineo
El Tomba cambia de autoridades para volver a la máxima categoría.

Elecciones en Godoy Cruz: cuáles son las propuestas de Chapini, Mansur y Sajú para conducir al Tomba

Por Sitio Andino Deportes