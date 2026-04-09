9 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Luján de Cuyo

Luján de Cuyo: Manejaba por Ruta 7, volcó y se salvó de milagro

Un hombre se salvó de milagro tras protagonizar un grave accidente vial en Ruta 7, a la altura de Luján de Cuyo.

Vuelco milagroso en Luján de Cuyo. Así quedó el auto de la víctima.&nbsp;

Vuelco milagroso en Luján de Cuyo. Así quedó el auto de la víctima. 

 Por Pablo Segura

Un grave accidente vial ocurrió este jueves por la mañana en la Ruta 7, a la altura de Luján de Cuyo y el protagonista del siniestro salvó su vida de milagro, luego de que el coche que manejaba volcara y diera varios tumbos.

El siniestro ocurrió en Ruta 7, a la altura del kilómetro 1.063 y el protagonista, un hombre de 43 años, sólo sufrió golpes leves, por lo que fue asistido por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado y luego derivado a un hospital por precaución.

Lee además
Grave accidente vial en Carrodilla, Luján de Cuyo. 

Terrible choque con vuelco causó preocupación en Luján de Cuyo
Accidente en Luján de Cuyo: los vehículos intervinientes fueron una camioneta Ford Ranchera y un Renault Sandero.

Fuerte choque en Luján de Cuyo: hay tres adultos heridos y un menor fue trasladado al Notti
choque accidente lujan
Grave accidente en Ruta 7 de Luján de Cuyo.

Grave accidente en Ruta 7 de Luján de Cuyo.

El accidente vial causó demoras en el tránsito en Ruta 7, a la altura de la penitenciaría Almafuerte, por lo que debió trabajar el personal de Policía Vial de Luján de Cuyo.

Grave accidente vial y milagro en Luján de Cuyo

De acuerdo a las primeras pericias, el protagonista del siniestro manejaba su Fiat Uno gris, patente FKZ391 por Ruta 7 de este a oeste cuando por causas que se investigan, mordió banquina, perdió el dominio del coche y volcó.

accidente lujan choque vuelco

Producto de esto, el coche dio varios tumbos y quedó, a varios metros de distancia de la ruta, en el campo ubicado al costado norte de la calzada.

Milagrosamente, el conductor pudo salir por sus propios medios y se salvó. A partir de ese momento, hubo un importante operativo policial para establecer la mecánica del accidente vial.

El vuelco ocurrido en Ruta 7 no fue el único accidente vial grave ocurrido en la mañana de este jueves. Casi al mismo tiempo, en Godoy Cruz, hubo otro choque que provocó la muerte de una joven de 21 años.

Temas
Seguí leyendo

Peligro al volante: volcó un camión y el conductor estaba ebrio

Una mujer fue atropellada por un camión y pelea por su vida

Masivos allanamientos: detuvieron a un menor por el caso de la nena baleada en Godoy Cruz

Trágica muerte de una joven tras un choque en Godoy Cruz

Murió un motociclista tras un choque con un camión en San Martín

Dramático vuelco en el Acceso Sur: un auto fue embestido y hay un internado

Activaron el sistema Ojos en Alerta y tres sospechosos fueron detenidos en Ciudad

Tensión en Guaymallén por un choque que dejó más de 10 heridos

LO QUE SE LEE AHORA
Trágico accidente vial en Godoy Cruz. 

Trágica muerte de una joven tras un choque en Godoy Cruz

Las Más Leídas

Las plantas que estaban cultivando los acusados en la casa de la víctima, en Las Heras. 

El martirio de una mujer de Las Heras con su hijo y nieto: ambos fueron detenidos

¿Cuándo reciben sus premios la reina y virreina Nacional de la Vendimia?

Fecha confirmada: cuándo reciben sus millonarios premios las reinas

Trágico accidente vial en Godoy Cruz. 

Trágica muerte de una joven tras un choque en Godoy Cruz

La Justicia mendocina condenó y envió a la cárcel al hombre que confesó ser el autor del disparo

El colectivero que mató a una mujer a la salida de un boliche en Guaymallén fue condenado

Por estas horas, se investigan las circunstancias que derivaron en el accidente

Tragedia en Alta Montaña: un motociclista murió tras un fuerte accidente