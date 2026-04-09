Luján de Cuyo: Manejaba por Ruta 7, volcó y se salvó de milagro

Vuelco milagroso en Luján de Cuyo. Así quedó el auto de la víctima.

Un grave accidente vial ocurrió este jueves por la mañana en la Ruta 7, a la altura de Luján de Cuyo y el protagonista del siniestro salvó su vida de milagro, luego de que el coche que manejaba volcara y diera varios tumbos.

El siniestro ocurrió en Ruta 7, a la altura del kilómetro 1.063 y el protagonista, un hombre de 43 años, sólo sufrió golpes leves, por lo que fue asistido por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado y luego derivado a un hospital por precaución.

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El accidente vial causó demoras en el tránsito en Ruta 7, a la altura de la penitenciaría Almafuerte , por lo que debió trabajar el personal de Policía Vial de Luján de Cuyo.

De acuerdo a las primeras pericias, el protagonista del siniestro manejaba su Fiat Uno gris, patente FKZ391 por Ruta 7 de este a oeste cuando por causas que se investigan, mordió banquina, perdió el dominio del coche y volcó.

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Producto de esto, el coche dio varios tumbos y quedó, a varios metros de distancia de la ruta, en el campo ubicado al costado norte de la calzada.

Milagrosamente, el conductor pudo salir por sus propios medios y se salvó. A partir de ese momento, hubo un importante operativo policial para establecer la mecánica del accidente vial.

El vuelco ocurrido en Ruta 7 no fue el único accidente vial grave ocurrido en la mañana de este jueves. Casi al mismo tiempo, en Godoy Cruz, hubo otro choque que provocó la muerte de una joven de 21 años.