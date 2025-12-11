11 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Ocurrió esta mañana

Impresionante choque frontal en Ruta 60: un hombre resultó herido y fue hospitalizado

El accidente vial tuvo lugar cerca del Acceso Sur. Uno de los conductores implicados sufrió lesiones y fue asistido por el SEC. Realizaron test de alcoholemia.

El accidente vial ocurrió cuando un Renault Logan impactó contra un Volkswagen Polo.

El accidente vial ocurrió cuando un Renault Logan impactó contra un Volkswagen Polo.

Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.
 Por Celeste Funes

Un conductor resultó lesionado este jueves por la mañana tras protagonizar un accidente vial con otro vehículo en la Ruta 60, en un tramo comprendido en Luján de Cuyo. El choque involucró a un Renault Logan y a un Volkswagen Polo, y los automovilistas fueron sometidos al test de alcoholemia.

Fuerte choque en Ruta 60 y Acceso Sur: uno de los conductores resultó herido

Un hombre sufrió lesiones leves tras un accidente registrado a las 06.15 en la Ruta 60, entre Acceso Sur y Terrada. El siniestro ocurrió cuando un Renault Logan, que avanzaba de este a oeste, impactó contra un Volkswagen Polo que circulaba en sentido contrario.

Lee además
A nueve meses del fatal accidente, la familia convoca a una manifestación video
Reclamo

Video: convocan a una nueva manifestación por la muerte del joven ciclista en General Alvear
Ocurrió en el interior de una fisca en Colonia Segovia 
Tragedia

Fatal accidente en Guaymallén: una niña de 2 años murió tras ser atropellada por un repartidor

A raíz de la colisión, el conductor del Renault Logan presentó un politraumatismo leve. Personal del SEC llegó hasta el lugar y realizó la primera asistencia, para luego trasladarlo a la Clínica Santa María.

En tanto, el conductor del Volkswagen Polo no sufrió heridas de gravedad. Agentes de Tránsito Municipal efectuaron el dosaje de alcoholemia a ambos involucrados, que arrojó resultado negativo: 0,00 g/l en cada caso.

La investigación quedó a cargo de las autoridades correspondientes para determinar la mecánica exacta del choque.

Temas
Seguí leyendo

Hospitalizaron a una motociclista tras un accidente vial con un auto en Godoy Cruz

General Alvear: intentaba cruzar la ruta con su bicicleta y murió atropellado en Bowen

Luján de Cuyo: cuatro personas resultan heridas tras el vuelco de un auto en el Corredor del Oeste

Tercer accidente en alta montaña: un auto impactó a una camioneta detenida en Horcones

Un joven chocó contra un poste en Las Heras tras quedarse dormido al volante

Fuerte choque entre motociclistas en Guaymallén: uno manejaba alcoholizado

Chocó, abandonó el auto y ahora enfrenta una multa de más de $8 millones en San Rafael

Falleció la motociclista que chocó con un colectivo en Guaymallén: el comunicado del hospital

LO QUE SE LEE AHORA
El joven asaltado en Las Heras tiene 29 años.
Ataque en la vía pública

Las Heras: se quedó sin combustible, fue a buscar ayuda y terminó asaltado

Las Más Leídas

Joaquín y su mamá Sandra video
Rifa solidaria

Una familia de San Rafael sorteará su camioneta para que su hijo pueda realizarse una compleja cirugía

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329

Un robo en General Alvear con consecuencias inesperadas. video
El mundo del réves

General Alvear: atrapó a un ladrón que le robó, días después el "ladrón"lo denunció y tendrá que enfrentar a la justicia

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza.
el clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza

La División de Homicidios capturó a Claudio Adrián Quinteros Villalba
Detención

Tras una serie de allanamientos, cayó el sospechoso de balear a un hombre en Las Heras

Te Puede Interesar

El Jury decidió que el juez Sebastián Sarmiento vaya a juicio político.
Justicia

Juicio político para el juez Sarmiento: lo acusan por liberar presos que salieron de la cárcel y mataron

Por Florencia Martinez del Rio
Verano 2026: Chile refuerza la seguridad e invita a los mendocinos a vacacionar en el Pacífico.
Vacaciones 2026

Tras hechos de delincuencia sufridos por mendocinos, Chile refuerza la seguridad para este verano

Por Natalia Mantineo
El Tomba cambia de autoridades para volver a la máxima categoría.

Elecciones en Godoy Cruz: cuáles son las propuestas de Chapini, Mansur y Sajú para conducir al Tomba

Por Sitio Andino Deportes