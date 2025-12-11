Impresionante choque frontal en Ruta 60: un hombre resultó herido y fue hospitalizado

El accidente vial ocurrió cuando un Renault Logan impactó contra un Volkswagen Polo. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Un conductor resultó lesionado este jueves por la mañana tras protagonizar un accidente vial con otro vehículo en la Ruta 60, en un tramo comprendido en Luján de Cuyo. El choque involucró a un Renault Logan y a un Volkswagen Polo, y los automovilistas fueron sometidos al test de alcoholemia.

A raíz de la colisión, el conductor del Renault Logan presentó un politraumatismo leve. Personal del SEC llegó hasta el lugar y realizó la primera asistencia, para luego trasladarlo a la Clínica Santa María.

En tanto, el conductor del Volkswagen Polo no sufrió heridas de gravedad. Agentes de Tránsito Municipal efectuaron el dosaje de alcoholemia a ambos involucrados, que arrojó resultado negativo: 0,00 g/l en cada caso.

La investigación quedó a cargo de las autoridades correspondientes para determinar la mecánica exacta del choque.