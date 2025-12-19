19 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
INDICADORES SOCIALES

Desempleo en baja, pero con más informalidad: qué muestran los últimos datos del INDEC

Aunque el desempleo muestra una tendencia a la baja, los últimos datos del INDEC advierten un avance del trabajo informal. Los detalles del informe.

Desempleo en baja, pero con más informalidad: qué muestran los últimos datos del INDEC

Desempleo en baja, pero con más informalidad: qué muestran los últimos datos del INDEC

Por Sitio Andino Economía

Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa de desempleo se ubicó en 6,6% durante el tercer trimestre del año. El registro implicó una baja de 0,3 puntos porcentuales frente al mismo período de 2024, aunque el informe advierte que la mejora convive con un avance del empleo informal.

El relevamiento oficial también mostró una leve recuperación del nivel de empleo, que creció 0,47 puntos y pasó del 45% al 45,4% en el período analizado. En paralelo, la tasa de actividad registró un repunte de 0,3 puntos, al ubicarse en 48,6% frente al 48,3% del año anterior.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 19 de diciembre de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 19 de diciembre de 2025
El Gobierno nacional autorizó un nuevo préstamo de hasta US$300 millones dirigido al sector energético
BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno nacional autorizó un nuevo préstamo de hasta US$300 millones dirigido al sector energético

En valores absolutos, la población económicamente activa alcanzó los 22,65 millones de personas en todo el país. De ese total, 21,3 millones estaban ocupadas, mientras que alrededor de 1,4 millones se encontraban desocupadas durante el tercer trimestre.

empleo desempleo
La población económicamente activa alcanzó los 22,65 millones de personas en Argentina

La población económicamente activa alcanzó los 22,65 millones de personas en Argentina

Más empleo, pero con mayor presión sobre el mercado laboral

El informe del Indec señala que una parte significativa de los ocupados ejerce algún grado de presión sobre el mercado laboral. La subocupación se ubicó en 10,9% de la población económicamente activa, lo que equivale a 2,46 millones de personas que trabajan menos de 35 horas semanales y buscan ampliar su jornada.

A este grupo se suman los ocupados demandantes de empleo, que representaron el 16,1% de la PEA. Al considerar en conjunto a desocupados, subocupados y ocupados con disponibilidad para trabajar más horas, la presión total sobre el mercado laboral trepó al 28,7%.

No obstante, el organismo estadístico destacó que este indicador mostró una reducción interanual y también un descenso frente al trimestre previo, lo que sugiere una leve mejora en la dinámica general del mercado de trabajo.

Informalidad laboral y deterioro en la calidad del empleo

En cuanto a la calidad del empleo, el informe precisó que la mayoría de los ocupados son asalariados, seguidos por trabajadores por cuenta propia, patrones y trabajadores familiares sin remuneración. Dentro del universo asalariado, el 36,7% no cuenta con descuento jubilatorio, condición que el Indec clasifica como empleo informal.

De este modo, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43,3% de la población ocupada, con un incremento en la comparación interanual. El organismo detalló que, dentro de este grupo, solo una porción realiza aportes previsionales por cuenta propia, mientras que la mayoría no efectúa ningún tipo de contribución.

El relevamiento también incorporó datos sobre la intensidad de la ocupación. Del total de personas ocupadas, el 57,6% trabajó como ocupado pleno, el 28,2% superó las 45 horas semanales y fue considerado sobreocupado, mientras que el 11,6% se ubicó en situación de subocupación. Además, un 2,6% no trabajó durante la semana de referencia.

empleo desempleo informalidad
La tasa de informalidad laboral alcanzó el 43,3% de la población ocupada.

La tasa de informalidad laboral alcanzó el 43,3% de la población ocupada.

Desempleo por regiones: cómo se ubica Mendoza

El promedio nacional de 6,6% mostró diferencias según las regiones del país. En la región de Cuyo, Mendoza se destacó con una tasa de desocupación de 6,2%, por debajo del nivel nacional.

En contraste, San Juan y San Luis registraron tasas más bajas, con 3,5% y 3,2%, respectivamente, lo que refleja realidades dispares dentro de una misma región/ Infobae y Ámbito Financiero

Temas
Seguí leyendo

Reforma laboral: el Gobierno da un paso atrás en medio de criticas sobre el impacto regresivo y costo social

ANSES: quiénes cobran este viernes 19 de diciembre de 2025

Presupuesto 2026: ¿Un programa de gobierno o una proclama ideológica?

Nueva medida: para cobrar la AUH, los niños tendrán que tener los controles de salud y vacunación al día

Endeudamiento, morosidad y caída de ingresos récord: el costo social del orden macroeconómico de Javier Milei

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 18 de diciembre de 2025

Reforma laboral: cómo impactaría la reducción de los aportes patronales en las obras sociales

Dólar con bandas móviles: qué anunció el Banco Central y cómo impacta en la economía diaria

LO QUE SE LEE AHORA
Patricia Bullrich debió postergar el envió de la Reforma Laboral al pleno del Senado.
Congreso y calle

Reforma laboral: el Gobierno da un paso atrás en medio de criticas sobre el impacto regresivo y costo social

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió cuando una moto impactó contra un auto.
Investigación

Accidente vial trágico: un joven de 21 perdió la vida en Las Heras

Un soldado fue hallado muerto en el departamento de Las Heras
Conmoción

Un soldado fue hallado muerto en una vivienda de Las Heras

Apareció un zifo en San Clemente del Tuyú: uno de los animales marinos más raros del mundo
Hallazgo inusual

Apareció un zifo en San Clemente del Tuyú: uno de los animales marinos más raros del mundo

Vuelco fatal en Lavalle: murió el conductor de un camión cargado con ladrillos
tragedia

Vuelco fatal en Lavalle: murió el conductor de un camión cargado con ladrillos

Qué dijo Julia Calvo sobre la China Suárez y por qué descolocó a Wanda Nara en MasterChef video
Inesperado

Qué dijo Julia Calvo sobre la China Suárez y por qué descolocó a Wanda Nara en MasterChef

Te Puede Interesar

Desempleo en baja, pero con más informalidad: qué muestran los últimos datos del INDEC
INDICADORES SOCIALES

Desempleo en baja, pero con más informalidad: qué muestran los últimos datos del INDEC

Por Sitio Andino Economía
Polo Logístico de Luján de Cuyo: inició la obra que reconfigurará el transporte en el Corredor Bioceánico.
Infraestructura y comercio

Polo Logístico de Luján de Cuyo: inició la obra que reconfigurará el transporte en el Corredor Bioceánico

Por Florencia Martinez del Rio
El Instituto Malbrán confirmó la detección de tres casos influenza A (H3N2) en Argentina
Ministerio de Salud

Influenza A: confirman en el país casos de una nueva variante del virus

Por Sitio Andino Sociedad