Desempleo en baja, pero con más informalidad: qué muestran los últimos datos del INDEC

Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , la tasa de desempleo se ubicó en 6,6% durante el tercer trimestre del año. El registro implicó una baja de 0,3 puntos porcentuales frente al mismo período de 2024, aunque el informe advierte que la mejora convive con un avance del empleo informal .

El relevamiento oficial también mostró una leve recuperación del nivel de empleo , que creció 0,47 puntos y pasó del 45% al 45,4% en el período analizado. En paralelo, la tasa de actividad registró un repunte de 0,3 puntos , al ubicarse en 48,6% frente al 48,3% del año anterior.

En valores absolutos, la población económicamente activa alcanzó los 22,65 millones de personas en todo el país. De ese total, 21,3 millones estaban ocupadas, mientras que alrededor de 1,4 millones se encontraban desocupadas durante el tercer trimestre.

El informe del Indec señala que una parte significativa de los ocupados ejerce algún grado de presión sobre el mercado laboral . La subocupación se ubicó en 10,9% de la población económicamente activa, lo que equivale a 2,46 millones de personas que trabajan menos de 35 horas semanales y buscan ampliar su jornada.

A este grupo se suman los ocupados demandantes de empleo, que representaron el 16,1% de la PEA. Al considerar en conjunto a desocupados, subocupados y ocupados con disponibilidad para trabajar más horas, la presión total sobre el mercado laboral trepó al 28,7%.

No obstante, el organismo estadístico destacó que este indicador mostró una reducción interanual y también un descenso frente al trimestre previo, lo que sugiere una leve mejora en la dinámica general del mercado de trabajo.

Informalidad laboral y deterioro en la calidad del empleo

En cuanto a la calidad del empleo, el informe precisó que la mayoría de los ocupados son asalariados, seguidos por trabajadores por cuenta propia, patrones y trabajadores familiares sin remuneración. Dentro del universo asalariado, el 36,7% no cuenta con descuento jubilatorio, condición que el Indec clasifica como empleo informal.

De este modo, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43,3% de la población ocupada, con un incremento en la comparación interanual. El organismo detalló que, dentro de este grupo, solo una porción realiza aportes previsionales por cuenta propia, mientras que la mayoría no efectúa ningún tipo de contribución.

El relevamiento también incorporó datos sobre la intensidad de la ocupación. Del total de personas ocupadas, el 57,6% trabajó como ocupado pleno, el 28,2% superó las 45 horas semanales y fue considerado sobreocupado, mientras que el 11,6% se ubicó en situación de subocupación. Además, un 2,6% no trabajó durante la semana de referencia.

Desempleo por regiones: cómo se ubica Mendoza

El promedio nacional de 6,6% mostró diferencias según las regiones del país. En la región de Cuyo, Mendoza se destacó con una tasa de desocupación de 6,2%, por debajo del nivel nacional.

En contraste, San Juan y San Luis registraron tasas más bajas, con 3,5% y 3,2%, respectivamente, lo que refleja realidades dispares dentro de una misma región/ Infobae y Ámbito Financiero