Godoy Cruz: chocó en su moto contra el cordón, cayó a la calzada y sufrió una fractura expuesta

El joven tiene 26 años y, por la gravedad de sus lesiones, es asistido en el nosocomio de Ciudad. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Por Celeste Funes







Un nuevo y dramático accidente vial tuvo lugar en una intersección de Godoy Cruz. A primera hora de la mañana, un motociclista chocó contra el cordón de calles Martín Coronado y Lautaro y, tras el fuerte impacto, cayó a la calzada. Producto del golpe, sufrió graves heridas.

Accidente vial en Godoy Cruz: cómo fueron los hechos De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el hecho tuvo lugar a las 06:35, cuando el conductor de una Yamaha Crypton, identificado como I.D.S, de 26 años, circulaba por la zona cercana al Hospital Lencinas.

Cuando se desplazaba por calle Lautaro en sentido Oeste–Este y el conductor no logró advertir el cordón del costado Este al arribar a la intersección con calle Martín Coronado. Por este motivo, chocó contra el mismo y se precipitó hacia la calzada.

Tras ser notificados a través de la línea de emergencia, personal del Servicio de Emergenicas Coordinado (SEC) se apersonó en el lugar para brindar asistencia primaria al joven. Tras examinarlo, lo diagnosticaron con politraumatismos graves y fractura expuesta de tobillo derecho. Por la severidad de las heridas, se dispuso su traslado al Hospital Central para una mejor atención.