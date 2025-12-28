Accidente vial en Brasil deja 11 muertos, entre ellos una mujer embarazada y dos niños

Una colisión devastadora en el noreste de Brasil terminó con la vida de al menos once personas , entre las que se encuentran una mujer embarazada y dos niños de dos y cuatro años .

El trágico episodio tuvo lugar este sábado en la ruta federal BR-101 , a la altura del kilómetro 953,6, en jurisdicción de la ciudad de Mucurí, en el extremo sur del estado de Bahía . Según confirmaron las autoridades y la empresa concesionaria Ecovias Capixaba, diez de las víctimas fallecieron en el acto producto del impacto , mientras que una undécima persona perdió la vida horas más tarde en un centro médico debido a la gravedad de sus heridas.

El accidente vial involucró a una camioneta Chevrolet S10 y a un utilitario Fiat Dobló que, por causas que aún intenta establecer la Policía Federal de Caminos (PRF), chocaron de frente y se incendiaron por completo de manera inmediata .

El fuego envolvió ambas unidades, lo que dificultó las tareas de rescate y demandó un intenso despliegue de los bomberos y fuerzas de seguridad. La ruta permaneció totalmente cortada durante varias horas mientras se realizaban los trabajos de remoción de los vehículos y los peritajes correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

Accidente vial fatal

De acuerdo con los primeros informes policiales y versiones de medios locales, la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que uno de los conductores realizó un "intento de sobrepaso de manera indebida", lo que habría derivado en el choque frontal.

La violencia del impacto y el posterior incendio dejaron los cuerpos en un estado tal que, según trascendió, algunos deberán ser sometidos a exámenes de ADN para su identificación legal.

Fuentes regionales informaron además que varias de las víctimas pertenecían a un mismo grupo familiar, lo que añade una carga de dramatismo aún mayor al suceso.

En medio del desolador escenario, se reportó que una persona logró sobrevivir a la colisión, aunque permanece internada en grave estado y con pronóstico reservado.