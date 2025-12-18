Un mundo en tensión: multipolaridad, guerras, economía y el reordenamiento global

En un escenario internacional atravesado por guerras que no se cierran, una economía global en tensión y un reordenamiento del poder mundial, el analista en política internacional Augusto Grilli Fox analizó el rumbo del sistema internacional, el rol de Estados Unidos, el avance de los BRICS, las contradicciones de Occidente y los desafíos que enfrenta la Unión Europea .

En diálogo abierto, trazó un diagnóstico sobre la multipolaridad, los conflictos en Medio Oriente y Ucrania, la guerra comercial, el impacto de la muerte del papa Francisco y las expectativas —aún incumplidas— en torno a la inteligencia artificial.

AGF: sí, creo que es una de las definiciones que se pueden tomar de lo que nos ha dejado este tiempo, tiene que ver con los conflictos. No estamos en condiciones de decir que han cesado. Se habla de treguas en Gaza, pero siguen existiendo ataques y no aparecen financiamientos para la reconstrucción del enclave palestino.

AGF: hay intenciones de Estados Unidos de tratar de frenar lo que fue, por un lado, el resultado de la reacción de un Estado ante un ataque terrorista como el de Hamas en diciembre de 2023, y una reacción que ha sido catalogada a nivel global como un genocidio en Gaza, con más de 70 mil personas asesinadas.

¿La guerra en Ucrania entra en la misma lógica de estancamiento?

AGF: el conflicto no se resuelve. Vemos a una Rusia de Putin más fuerte todavía, que pudo sortear sanciones y potenciar su economía. Es una paradoja, porque pocas veces en la historia se han dado procesos donde un país en guerra haya tenido crecimiento económico. Rusia es uno de esos casos, aun con 300 mil millones de dólares embargados.

¿Cómo se explica ese fortalecimiento ruso?

AGF: por las sociedades que ha tenido con Irán, con India y con China. Se está evaluando utilizar esos fondos embargados para la reconstrucción de Ucrania por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, y sin embargo la economía rusa siguió creciendo.

Además de estos frentes, ¿Aparece el conflicto Estados Unidos–Venezuela?

AGF: si, y tiene figuras que marcan un antes y un después. Por ejemplo, la utilización de la declaración de terrorismo al narcotráfico, los ataques a embarcaciones civiles sin demostrar quiénes son las víctimas, sin generar peritajes o ponerlos a disposición de organismos internacionales. Principalmente porque los informes de la DEA hablan de otras rutas, no de las rutas donde está atacando Estados Unidos. Y la DEA es el organismo vinculado en forma directa. La gestión actual de Estados Unidos tiene diferencias muy concretas con la DEA.

¿A qué se refiere con esas contradicciones?

AGF: a haber liberado al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que tenía una condena penal de 45 años por narcotráfico. Donald Trump dice dar una lucha incansable contra el narcotráfico y liberan a una persona que ya había sido condenada, no era un procesado.

En este contexto de guerras y tensiones, el mundo perdió una figura clave. ¿Qué impacto tuvo la muerte del Papa Francisco?

AGF: creo que hubo dos fallecimientos muy duros: el del Papa Francisco y el de Pepe Mujica. En relación a Francisco, su fallecimiento representa para León XIV dos desafíos: generar su propia perspectiva y, al mismo tiempo, ser heredero político-ideológico de Francisco.

¿Por qué ese legado es tan pesado?

AGF: porque tiene una línea similar en austeridad, en una visión muy humana y en justicia social. Eso no le permite desmarcarse. Lo obliga a darle continuidad a un Papa que va a ser leído, estudiado y recordado. Francisco ha sido un hito en la historia.

Pasando al plano tecnológico, se esperaba mucho de la inteligencia artificial en 2025. ¿Hubo decepción?

AGF: lo que ha quedado en deuda ha sido la expectativa del ser humano, ante la inteligencia artificial. Creo que por ahí la reconfigura más en un recurso, en una herramienta a la inteligencia artificial. El desafío va a venir por la capacidad que tengamos de aprender a utilizarla. No podemos esperar algo de la inteligencia artificial si no la conducimos o si no tenemos los foros y los debates para actualizarnos y entenderla como un recurso y no como una solución por sí misma.

En lo económico, Estados Unidos volvió al centro de la escena. ¿Cómo lo ve hoy?

AGF: lo económico desplazó a la diplomacia. La guerra comercial ha sido utilizada como herramienta bélica. Se aplicaron gravámenes, sanciones y castigos ideológicos a nivel global.

¿Qué ejemplos fueron más claros?

AGF: Brasil e India. A Brasil se le dijo que no estaba teniendo hábitos de un país amigo y se le incrementó el 50%. Si me lo decías antes, parecía una película de bajo presupuesto.

¿Estados Unidos se fortalece o revela límites?

AGF: tengo la sensación contraria al discurso fuerte. Estados Unidos está interpretando limitaciones concretas y busca garantizar presencia en la región, acuerdos de abastecimiento y aliados que reemplacen socios históricos como Colombia, encontrando hoy una Argentina absolutamente alineada a la política exterior de Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

¿Qué pasa con la Unión Europea en este reordenamiento?

AGF: la salida de Angela Merkel no ha sido resuelta. Alemania quedó muy golpeada y se abocó más al marco interno. Giorgia Meloni no tiene la capacidad de conducir a la Unión Europea y Macron está desdibujado.

¿Dónde ve una posible salida para el bloque europeo?

AGF: en la discusión a mediano plazo sobre la reincorporación de Inglaterra a la Unión Europea. No es un dato menor. Podría solidificar al bloque y también Inglaterra lo necesita.

Para cerrar, China sigue creciendo. ¿Qué rol cumple hoy?

AGF: cuando hablamos de China, India o Rusia, hay que poner al lado a los BRICS. Ya están ensamblados como socios estratégicos. El propio Donald Trump los reconoce como bloque.

¿Qué implica ese bloque para el futuro global?

AGF: una China diplomática, profundamente institucional, que genera acuerdos internacionales y se muestra junto a India y Rusia. Es una foto fuerte con la cual Occidente está tomando nota, en una discusión bastante desordenada tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos.

Escuchá la nota completa: