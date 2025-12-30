Videos: habilitaron la ruta a Potrerillos tras el temporal, pero rige un alerta por tormentas fuertes

La Ruta Provincial 89 volvió a quedar habilitada este martes por la tarde luego del fuerte temporal que había provocado una crecida aluvional en los badenes de ingreso a Potrerillos y las villas cordilleranas . La Dirección Provincial de Vialidad confirmó que el cauce descendió y se despejó la calzada , permitiendo restablecer la circulación.

La traza había sido cerrada de manera total durante la jornada por la acumulación de agua en varios badenes, como consecuencia de las tormentas registradas en la zona de montaña.

Desde Vialidad informaron que a las 17 se habilitó nuevamente la RP 89 , luego de que bajara el caudal aluvional y personal vial completara las tareas de limpieza y control en los sectores afectados.

El corte había sido dispuesto para todo tipo de vehículos debido a la crecida en al menos tres badenes posteriores al ingreso a Potrerillos, mientras equipos trabajaban en el lugar para recuperar condiciones seguras de tránsito .

Durante la tarde de este martes, Defensa Civil reportó tormentas activas en diferentes zonas de la provincia. En el Gran Mendoza, una mujer fue arrastrada por la fuerte crecida del Zanjón de los Ciruelos, en la intersección de Houssay y Alpatacal. Se montó un operativo para dar con su paradero. Asimismo, hubo precipitaciones considerables hasta el mediodía sobre la zona de San Isidro (19 mm) y Divisadero Largo (9 mm).

En San Rafael, a las 17 se registraban precipitaciones de lluvia débiles a moderadas sobre la Ruta 40, en el tramo comprendido entre la Ruta 222 y Estancia El Chacay, sin caída de granizo. Varios núcleos de tormentas afectaron la Ruta 143 en el tramo entre arroyo El Chancho y Paso de las Carretas. Granizo a la altura de Arroyo Silva y La Tosca.

En tanto, en San Martín se informó sobre lluvias intensas y granizo pequeño en la Ruta 52, a unos 23 kilómetros al norte de Las Heras; además de precipitaciones de moderadas a intensas en el norte de Lavalle y en zonas rurales al este de San Carlos.

Cómo sigue el pronóstico para este martes 30 en Mendoza

Para lo que resta de la jornada, se mantienen condiciones de inestabilidad, con temperaturas elevadas y desarrollo de tormentas hacia la tarde y la noche.

Desde las 20 y hasta la 1 de la madrugada, y por efecto de las tormentas, se espera rotación del viento del oeste hacia el este, con intensidad leve a moderada, principalmente en el Gran Mendoza, el Valle de Uco y la zona Este.

En cuanto a la nubosidad, la mañana se presentó seminublada en el Sur y despejada en el resto de la provincia. Durante la tarde, con altas temperaturas y escasa circulación de viento, se desarrolló convección desde las 14 en el oeste del Gran Mendoza, extendiéndose luego al Valle de Uco y la zona Sur. Durante la noche, las tormentas se desplazan hacia la zona Este, con probabilidad de caída de granizo.

En Alta Montaña, el cielo permanece despejado durante toda la jornada, sin fenómenos significativos.

Sigue vigente la alerta amarilla por tormentas en todo el territorio provincial. No se descarta la caída de granizo en algunas zonas.

Cómo seguirá el tiempo el miércoles 31 de diciembre en Mendoza

Para el miércoles se prevé cielo despejado durante la mañana, con desarrollo de tormentas hacia la tarde y la noche.

Desde las 14 y hasta las 20 se espera circulación leve del este hacia el oeste, principalmente en la franja Oeste de la provincia. Hacia las 21, se anticipa ingreso de viento Sur moderado, con ráfagas cercanas a los 40 km/h, asociado a las tormentas, que afectará la zona Este y el Gran Mendoza, extendiéndose hacia San Juan.

La convección comenzará alrededor de las 15 en el oeste del Valle de Uco y del Gran Mendoza, sumándose la zona Sur cerca de las 16. Entre las 20 y 21, las tormentas se extenderán a todo el Valle de Uco, el Gran Mendoza y la zona Este, siendo más intensas en el Este y el Sur, con probabilidad de granizo. Los fenómenos podrían prolongarse hasta la 1 o 2 de la madrugada del jueves.

En Alta Montaña, no se prevén fenómenos significativos.

Pronóstico del tiempo: qué se espera para el jueves 1° de enero en Mendoza

El jueves comenzará con cielo mayormente despejado durante la mañana. Desde las 16, podrían desarrollarse núcleos convectivos aislados en el Oeste del Gran Mendoza, con tormentas de corta duración. También se prevén tormentas moderadas en el Sur provincial, especialmente en San Rafael y alrededores, con posibilidad de granizo aislado.

En cuanto al viento, se espera Zonda leve en el sur de Malargüe entre las 15 y las 20. A partir de la medianoche, ingresará viento Sur fuerte, cercano a los 40 km/h, que afectará primero la zona Sur y luego el Gran Mendoza y la zona Este, provocando un descenso de la temperatura durante la madrugada del viernes.

En Alta Montaña, el cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada.