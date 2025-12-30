30 de diciembre de 2025
Festejos seguros

Adónde celebrar Año Nuevo: conocé las fiestas habilitadas en la provincia de Mendoza

Las autoridades habilitaron 36 fiestas en todo el territorio provincial y, también, habrá más de 150 locales abiertos.

Para la noche del 31 de diciembre, se habilitaron 36 fiestas en toda la provincia: 18 en el Gran Mendoza, 4 en la Zona Este, 9 en el Valle de Uco y 5 en el Sur. Además, se fiscalizarán más de 150 locales de esparcimiento categorizados que permanecerán abiertos durante las celebraciones de Año Nuevo.

Los horarios especiales para Año Nuevo incluyen: ingreso y venta de entradas hasta las 3:30; expendio de bebidas alcohólicas hasta las 5:30; y cierre y finalización de los eventos a las 7:30.

Ante cualquier irregularidad o la realización de fiestas clandestinas, los ciudadanos pueden realizar denuncias al 0800 222 0900, línea gratuita disponible las 24 horas.

Hay 36 eventos autorizados para celebrar Año Nuevo.

Qué fiestas están habilitadas para Año Nuevo en la provincia

Gran Mendoza

  • Fin de Año en el Coqui, Coquimbito Nigth Club, Maipú
  • Galpón Fest, Galpón Fest, Maipú
  • Fiesta Año Nuevo – El Roble, El Roble Wake Complex, Maipú
  • Año Nuevo, La Finquita 1920, Maipú
  • New Rock Club Amanecer Bajo Las Estrellas, Bodega Vila, Maipú
  • Fiesta de Fin de Año, Bar Ipa, Maipú
  • Fiesta de Fin de Año, La Birrita Garden Bar, Maipú
  • Yard, Salón de Carolis, Luján de Cuyo
  • New Years Eve/ Todo Producciones, Bodega A16, Luján de Cuyo
  • Ve a la P*ta Fiesta Vol III, Salón Alma Hydra, Luján de Cuyo
  • Bailable Año Nuevo, Cima Bar, Luján de Cuyo
  • Club del Sodeado, Waby Fun Clu, Luján de Cuyo
  • Guy J & Guy Mantzur x Endless Sound Nye, Quinta Las Rosas, Guaymallén
  • El Ático Marcos Faraone, Quinta Doña Elvira, Guaymallén
  • Año Nuevo Pedemonte, Pedemonte, Las Heras
  • Fiesta de Fin de Año, Cerro, Las Heras
  • Año Nuevo Complejo Las Rosas, Complejo Las Rosas, Las Heras
  • Evento Bailable Año Nuevo, El Barcito, Lavalle

Zona Este

  • Cambalache Fest, Club Juventud Unidad, La Paz
  • La Fabulosa, Plan B, La Paz
  • Word 360, Club Atlético San Martín, San Martín
  • Club del Perreo Año Nuevo, Club Social y Dep., La Dormida, Santa Rosa

Valle Uco

  • Renacer, Sofía Disco, Tunuyán
  • Año Nuevo Colombia, Espacio Republic, Tunuyán
  • Delirium, Valley House, Tunuyán
  • Proyecto X, Camping Don Alberto, Tunuyán
  • Fin de Año, Finca Don Carlos, Tunuyán
  • Año Nuevo 31/12, Bodega Event Brand, San Carlos
  • Fiesta Haras, M.K.M., San Carlos
  • Año Nuevo, La Fortaleza Reber, Tupungato
  • Fiesta de Fin de Año, Bodega Jean Bousquet, Tupungato

Zona Sur

  • Fiesta Over, Predio Ferial, General Alvear
  • Nova Año Nuevo, Pivovar, General Alvear
  • Fiesta Comienzo de Año, Scandinavian Eventos, Malargüe
  • Fiesta Nomade, Finca Las Perdices, San Rafael
  • Año Nuevo Mágico, Club San Martín de Monte Comán, San Rafael.

El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegará operativos destinados a prevenir fiestas clandestinas y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salubridad en los distintos espacios habilitados para la celebración. Las tareas estarán a cargo de inspectores de la Subdirección de Control y Eventos, en coordinación con la Dirección de Seguridad Privada (DISEP).

