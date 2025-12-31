31 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Durante Año Nuevo, estos serán los horarios de las estaciones de servicio de Mendoza

Las estaciones de servicio de Mendoza tendrán horarios especiales en Año Nuevo. Conocé hasta qué hora cargar combustible y cuándo reabre el servicio.

Foto: NA
 Por Celeste Funes

Con motivo de la celebración de Año Nuevo, las estaciones de servicio en Mendoza modificarán sus horarios habituales. Desde la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (AMENA) detallaron hasta qué hora se podrá cargar nafta y cuándo se retomará la atención normal durante los feriados.

Año Nuevo: cuándo cierran y abren las estaciones de servicio

Las tiendas de expendio de combustible permanecerán abiertas hasta las 22:00 del miércoles 31 de diciembre. El servicio se retomará con normalidad a partir de las 6:00 del jueves 1 de enero de 2026, conforme al convenio laboral del sector.

Desde la entidad también destacaron que estarán garantizadas las guardias mínimas para atender a servicios de emergencia, como ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad. En estos casos, las horas trabajadas serán remuneradas al 100%, de acuerdo a lo previsto por la normativa vigente.

Por estos motivos, se recomienda a los mendocinos cargar el combustible necesario con anticipación y prever el abastecimiento de insumos como leña y hielo.

