Año Nuevo en Mendoza: ¿conviene cenar afuera o mejor preparar la mesa adentro?

Mesa adentro o afuera: así estará el tiempo para Año Nuevo en Mendoza.

El pronóstico del tiempo para Mendoza en la jornada del 31 de diciembre indica que el día se presentará caluroso e inestable , con condiciones típicas del verano en la provincia. Para celebrar la llegada de un Año Nuevo , ¿qué recomiendan hacer los especialistas a la hora de armar la mesa?

Según el informe de Defensa Civil , durante la mañana el cielo permanecerá despejado , pero desde horas de la tarde comenzará el desarrollo de tormentas en distintos sectores del territorio provincial. A partir de las 15:00 , la convección se iniciará en el oeste del Valle de Uco y en el oeste del Gran Mendoza . Luego, hacia las 16:00 , las tormentas alcanzarán también la zona Sur , y entre las 20:00 y 21:00 se extenderán al Gran Mendoza , el Valle de Uco y la zona Este .

Los fenómenos más intensos podrían registrarse en el Este provincial y en el Sur, con probabilidad de granizo y actividad eléctrica. Las precipitaciones podrían continuar hasta la madrugada del jueves.

El meteorólogo Mariano García señaló que será un “ día caluroso e inestable ”, aunque dentro de parámetros habituales para el verano mendocino . Según explicó, la mesa de Año Nuevo podría ubicarse al aire libre , pero recomendó no prepararla demasiado temprano , debido a la probabilidad de chaparrones hacia la tarde.

Además, está previsto el ingreso de viento Sur moderado, con ráfagas cercanas a 40 km/h, que afectará al Gran Mendoza, la zona Este y parte de San Juan. Las temperaturas oscilarán entre 18°C y 22°C de mínima, mientras que la máxima promedio rondará los 34°C.

En la misma línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde y noche del 31 en los departamentos de:

La Paz,

Lavalle,

San Martín,

Santa Rosa,

Este de Las Heras.

El organismo advirtió sobre lluvias intensas, ráfagas, granizo e importante actividad eléctrica, con acumulados estimados entre 20 y 50 milímetros.

Recomendaciones para Año Nuevo

Ante la posibilidad de chaparrones o tormentas aisladas durante la tarde y las primeras horas de la noche, se sugiere:

Monitorear el radar meteorológico durante el transcurso de la tarde.

Tener un plan de contingencia o espacio techado disponible, dada la inestabilidad prevista.

Aprovechar el descenso de temperatura que traerá el aire frío tras una tarde calurosa, lo que propiciará una noche agradable para quienes decidan cenar al aire libre.

Las autoridades recordaron la importancia de seguir los reportes oficiales y tomar precauciones frente a posibles tormentas locales intensas, especialmente en zonas más expuestas.