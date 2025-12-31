Año Nuevo: cómo serán los horarios del comercio en Mendoza

Año Nuevo: hasta qué hora permanecerá abierto el comercio en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







Si bien la mayoría de los mendocinos ya realizó gran parte de las compras de Año Nuevo, siempre queda un grupo de rezagados que dejan todo a último momento. Para ellos, habrá una ventana limitada de tiempo en los comercios de la provincia de Mendoza.

Tras el acuerdo alcanzado entre el Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) y las cámaras empresarias del sector, se dispuso que el cronograma de atención sufrirá modificaciones clave durante las vísperas de las fiestas. La finalidad es que los empleados mercantiles puedan terminar su jornada a tiempo para organizar sus festejos.

23 de Diciembre de 2025, Comercios del centro, navidad, compras, ventas, mercado central El 1 de enero de 2026 el comercio no tendrá actividad. Foto: Cristian Lozano Año Nuevo: horarios de cierre Para este miércoles 31 de diciembre, se ha dispuesto que el cierre de las puertas de todos los establecimientos comerciales de la provincia se realice a las 14, sin excepción.

Si bien desde el gremio enfatizaron la importancia de que el público realice sus compras con antelación para evitar aglomeraciones de último momento que puedan retrasar la salida del personal, muchos quedaron rezagados y saldrán a comprar este miércoles.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CEC Mendoza (@cec.mendoza) Cierre total en feriados Respecto a los días de festividad oficial, la normativa será estricta: el jueves 1 de enero de 2026 no habrá actividad comercial. Durante esta jornada, los comercios, supermercados y shoppings permanecerán totalmente cerrados.