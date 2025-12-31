31 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Año Nuevo: cómo serán los horarios del comercio en Mendoza

A pesar de que la semana de mayores gastos ya pasó, los rezagados contarán con una ventana limitada de tiempo para las compras de último momento.

Año Nuevo: hasta qué hora permanecerá abierto el comercio en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Si bien la mayoría de los mendocinos ya realizó gran parte de las compras de Año Nuevo, siempre queda un grupo de rezagados que dejan todo a último momento. Para ellos, habrá una ventana limitada de tiempo en los comercios de la provincia de Mendoza.

Tras el acuerdo alcanzado entre el Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) y las cámaras empresarias del sector, se dispuso que el cronograma de atención sufrirá modificaciones clave durante las vísperas de las fiestas. La finalidad es que los empleados mercantiles puedan terminar su jornada a tiempo para organizar sus festejos.

23 de Diciembre de 2025, Comercios del centro, navidad, compras, ventas, mercado central
El 1 de enero de 2026 el comercio no tendrá actividad.

Año Nuevo: horarios de cierre

Para este miércoles 31 de diciembre, se ha dispuesto que el cierre de las puertas de todos los establecimientos comerciales de la provincia se realice a las 14, sin excepción.

Si bien desde el gremio enfatizaron la importancia de que el público realice sus compras con antelación para evitar aglomeraciones de último momento que puedan retrasar la salida del personal, muchos quedaron rezagados y saldrán a comprar este miércoles.

Cierre total en feriados

Respecto a los días de festividad oficial, la normativa será estricta: el jueves 1 de enero de 2026 no habrá actividad comercial. Durante esta jornada, los comercios, supermercados y shoppings permanecerán totalmente cerrados.

