Cómo estará el tiempo en Mendoza para el 31 de diciembre y Año Nuevo.

Por Natalia Mantineo







El tiempo en la provincia de Mendoza, durante el cierre de año, estará marcado por una intensa ola de calor. Se prevén temperaturas que alcanzarán niveles críticos. Según el pronóstico extendido, tanto el 31 de diciembre como Año Nuevo presentarán condiciones de mucho calor e inestabilidad.

23 de Diciembre de 2025, Comercios del centro, navidad, compras, ventas, mercado central Nochevieja y Año Nuevo, en medio de una ola de calor en Mendoza. Foto: Cristian Lozano Ola de calor en Mendoza: pronóstico para la Nochevieja De acuerdo con los principales modelos meteorológicos, para este miércoles 31 de diciembre, se espera una jornada de calor agobiante. La temperatura mínima se ubicará en los 21°, mientras que la máxima escalará hasta los 37°. Durante el día, el cielo permanecerá mayormente despejado, pero la nubosidad aumentará de forma variable hacia el final de la tarde.

El dato clave para las familias es la formación de tormentas aisladas hacia la noche. Debido a este fenómeno, los especialistas sugieren la modalidad de "mesa adentro" para la cena de fin de año, ante el riesgo de precipitaciones que podrían presentarse en el momento del brindis.

año nuevo mesa adentro Los especialsitas recomiendan armar la "mesa adentro" por posibles tormentas a la hora del brindis. Imagen generada con IA Año Nuevo: así estará el tiempo El jueves 1 de enero no dará tregua en cuanto a las temperaturas. Se prevé un inicio de año con poca nubosidad y condiciones de calor extremo, con una mínima de 22° y una máxima que repetirá los 37°. Hacia la noche, se mantendrá el cuadro de inestabilidad climática con posibles focos de tormentas eléctricas.

año nuevo calor sofocante Para Año Nuevo se prevén jornadas de intenso calor. Imagen creada con IA Recomendaciones generales: Hidratación: Beber abundante agua durante todo el día.

Planificación: Priorizar ambientes climatizados para los festejos.

Seguridad: Ante la posibilidad de ráfagas asociadas a las tormentas, evitar dejar objetos sueltos en patios o jardines.