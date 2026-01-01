Atención médica en Mendoza: las guardias en Año Nuevo recibieron más de 2.000 personas

Atención médica en Mendoza: las guardias en Año Nuevo recibieron cerca de 2.000 personas.

El inicio del 2026 representó un desafío logístico para el sistema de salud de la provincia de Mendoza . Según el último reporte emitido por el Ministerio de Salud, durante los festejos de Año Nuevo un total de 2.084 personas recibieron atención médica en los distintos efectores públicos de la provincia.

Del total de asistencias, 1.987 correspondieron a atenciones directas en las guardias de hospitales y centros de salud, mientras que el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) realizó 97 intervenciones críticas en la vía pública y domicilios.

Cerca de dos mil personas fueron asistidas en las guardias.

Dato importante Verano 2026: Cuál es el mejor paso para cruzar a Chile desde Mendoza

Juegos de azar Brinco acumula un pozo de $215 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

El análisis estadístico de los ingresos hospitalarios revela una tendencia preocupante en cuanto a la seguridad vial y el consumo excesivo. Los accidentes de tránsito encabezaron la lista de causas externas con 61 casos registrados .

El informe detalla además otros motivos de ingreso de alta relevancia:

Intoxicaciones: se reportaron 23 casos vinculados al consumo excesivo de alcohol y otras sustancias.

Hechos de violencia: las agresiones físicas derivaron en la atención de 20 pacientes .

Salud Mental: se registraron 8 intentos de autoeliminación, lo que pone de manifiesto la necesidad de asistencia psicológica durante estas fechas sensibles.

Pirotecnia: la prohibición que no logra el "riesgo cero"

Un dato que genera alerta en las autoridades locales es la persistencia de las lesiones por pirotecnia. A pesar de que su uso y comercialización están prohibidos por ley en Mendoza, se registraron 12 casos de personas heridas por artefactos explosivos.

Aunque la cifra representa una disminución histórica respecto a décadas anteriores, los especialistas señalan que la existencia de estos casos demuestra que el mercado clandestino sigue operativo, exponiendo a la población a quemaduras y lesiones oculares evitables.

Pirotecnia (2).jpg En Año Nuevo hubo 12 casos de quemados con pirotecnia.

Comparativa y balance

El sistema de salud demostró una gran capacidad de respuesta coordinada ante la demanda masiva, pero las estadísticas exponen una sociedad con niveles críticos de vulnerabilidad emocional y una falta de responsabilidad civil que sigue costando vidas en las rutas.

Para las autoridades, el foco de 2026 deberá estar puesto no solo en el control vial, sino en un abordaje interdisciplinario de la salud mental, el verdadero "enemigo invisible" que quedó expuesto en estas fiestas.