Desde hoy, la RTO y las multas viales son más caras en Mendoza: los valores de 2026

Como cada inicio de año, el 2026 llega con una novedad que afecta a los bolsillos de los conductores de Mendoza: la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) —y la multa por no tenerla— desde hoy son más caras . Es que, a partir de este 1° de enero las tarifas sufrieron un incremento.

Ello se debe a que la actualización de los valores está atada a las Unidades Fijas (UF) que establece la Ley Impositiva provincial sancionada por la Legislatura el pasado 18 de noviembre. La norma enviada por el Ejecutivo determinó una suba del 19% de ese módulo tributario, que es el mismo porcentaje que se aplicará a la verificación vehicular.

Idéntico aumento rige sobre las multas viales , cuya variación también depende de esos índices, que fueron fijados en $500 (en 2025 el importe ascendía a $420).

La Resolución 106/18 de la Agencia de Seguridad Vial, y sus modificatorias, es la que fija el monto máximo que podrán cobrar a los usuarios los centros verificadores , valor que incluye obleas, certificados, impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales; a excepción del IVA, que debe agregarse al precio final.

Asimismo, la Resolución 10/2024 incorporó una actualización automática de las tarifas, de forma trimestral, atada al precio del litro de nafta súper informado por las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino. Es decir, en abril, los valores que rigen desde este jueves volverán a sufrir variaciones; así como en julio y octubre.

De este modo, las nuevas tarifas de la RTO a partir de hoy son las siguientes:

Motos de hasta 300cc: $17.500 (29 UF + IVA).

Motos de más de 300cc: $32.000 (53 UF + IVA).

Autos: $46.500 (77 UF + IVA).

Camionetas: $51.400 (85 UF + IVA).

Camiones: $63.500 (105 UF + IVA).

Cada cuánto debe renovarse la RTO en Mendoza

Tras la adhesión a la normativa nacional aprobada en 2025 por la Legislatura de Mendoza, se modificó el esquema de renovación de la RTO en la provincia:

Vehículos 0 km y hasta 5 años: primera revisión a los cinco años de patentamiento, y luego cada cinco años.

primera revisión a los cinco años de patentamiento, y luego cada cinco años. Vehículos de hasta 10 años: Renovación cada dos años.

Renovación cada dos años. Vehículos de más de 10 años: Renovación anual,

Los nuevos valores de las multas viales en Mendoza para 2026

Como la tarifa de la RTO, hoy se actualizaron los valores de las infracciones viales en Mendoza, que se mantendrán fijos durante todo 2026. De acuerdo a lo que establece la Ley de Tránsito provincial, los montos quedaron definidos de la siguiente manera:

Faltas leves : entre 70 y 100 UF , lo que equivale a multas que van desde $35.000 hasta $50.000 .

Faltas graves : entre 500 y 700 UF , con sanciones que oscilan entre $250.000 y $350.000 .

Faltas gravísimas : entre 750 y 1.000 UF , con montos que van desde $375.000 hasta $500.000 .

Concurso de infracciones (cuando se cometen dos o más faltas): entre 1.300 y 1.500 UF, es decir, multas de $650.000 a $750.000.

Si el pago se realiza dentro de los tres días hábiles posteriores a la confección del acta, el infractor podrá acceder a un descuento del 40% del valor, aunque el beneficio no rige para quienes sean multados conduciendo en estado de ebriedad (superando los límites permitidos por ley).

Multas por alcoholemia: las sanciones más severas

La normativa provincial es especialmente estricta en los casos de conducción bajo los efectos del alcohol, y fija límites diferenciados según el tipo de vehículo. En el caso de automóviles, se considera infracción circular con una alcoholemia superior a 0,5 gramos por litro de sangre, mientras que para quienes conducen bicicletas —con o sin motor—, motocicletas o ciclomotores, el máximo permitido es de 0,2 gramos por litro.

En tanto, los conductores de vehículos destinados al transporte de pasajeros y de carga deben cumplir con una tolerancia cero, es decir, no pueden registrar alcohol en sangre.

Para esta infracción, la ley establece multas de 3.000 a 6.000 Unidades Fiscales, lo que representa sanciones que van desde $1.500.000 hasta $3.000.000, además de la inhabilitación para conducir por un período de entre 30 y 180 días.

En los casos en los que la alcoholemia sea igual o superior a un gramo por litro de sangre, las multas van de los 4.000 a las 11.000 UF, equivalente a $2.000.000 a los $5,500.000.

Si se trata de una primera reincidencia, la sanción de inhabilitación puede extenderse hasta 365 días, y el juez está facultado a disponer, de manera fundada, la asistencia obligatoria a cursos de capacitación, prevención y conducción responsable.