1 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Efemérides

Año Nuevo: origen y por qué se festeja el 1 de enero

Cada 1 de enero se celebra el Año Nuevo en gran parte del mundo. Conocé cuál es el origen de esta efeméride y cómo comenzó a celebrarse.

Año Nuevo: el origen y por qué se festeja el 1 de enero
Año Nuevo: el origen y por qué se festeja el 1 de enero Foto: Archivo
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 1 de enero, millones de personas en todo el mundo celebran la llegada del Año Nuevo como símbolo de cierre y renovación. La fecha marca el inicio de un nuevo calendario y está asociada a festejos, balances personales y rituales. Aunque hoy parece una tradición universal, su origen tiene raíces históricas y culturales muy diversas.

Cuál es el origen del Año Nuevo: historia y diferencias entre los países

La celebración del Año Nuevo en enero se consolidó en 1582, cuando el papa Gregorio XIII instauró el calendario gregoriano y fijó oficialmente el 1 de enero como el primer día del año. Sin embargo, el antecedente más antiguo se remonta al Imperio romano: fue Julio César quien, en el año 46 a.C., decidió trasladar el inicio del año de marzo a enero, en honor a Jano, el dios de los comienzos.

Lee además
Aumenta ﻿casi un 20 por ciento la verificación vehicular en Mendoza.
Aumentos

Desde hoy, la RTO y las multas viales son más caras en Mendoza: los valores de 2026
¡Brindemos por el Año Nuevo 2026!
Celebración

Sitio Andino te desea ¡Feliz Año Nuevo!

A pesar de su alcance global, no todos los países celebran el Año Nuevo en la misma fecha. Algunas culturas y religiones se rigen por calendarios propios. En China, por ejemplo, el Año Nuevo se define según el calendario lunar, mientras que en la tradición judía se celebra Rosh Hashaná, basado en el calendario hebreo.

fiesta de año nuevo, navidad, brindis.jpg
¿Por qué se celebra el 1 de enero el Año Nuevo?

¿Por qué se celebra el 1 de enero el Año Nuevo?

Los clásicos rituales de la noche de Año Nuevo

Más allá de las diferencias culturales, la noche del 31 de diciembre suele estar atravesada por rituales vinculados a la buena suerte, el amor y la prosperidad. Entre los más populares se encuentran usar ropa interior roja para atraer el amor o amarilla para el dinero, estrenar prendas nuevas para augurar abundancia y arrojar agua hacia afuera de casa para alejar las malas energías.

También es común escribir en un papel los hechos negativos del año que termina y quemarlo como gesto simbólico de cierre, con la intención de comenzar el nuevo ciclo con energías renovadas y objetivos claros.

Fuente: diainternacionalde.com

Temas
Seguí leyendo

Año Nuevo en Mendoza: ¿conviene cenar afuera o mejor preparar la mesa adentro?

Dónde pueden los mendocinos disfrutar del show de fuegos artificiales de Año Nuevo en Chile

Año Nuevo: así funcionará el transporte público y los hospitales en Mendoza

Video: Nueva Zelanda fue el primer país en recibir el Año Nuevo con un impresionante show de fuegos artificiales

Cristina Fernández pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud

A partir de enero, debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación

Durante Año Nuevo, estos serán los horarios de las estaciones de servicio de Mendoza

Año Nuevo: cómo será la atención de los bancos en la provincia de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 1 de enero de 2026 en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 1 de enero de 2026 en Mendoza

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335

Accidente vial: una mujer volcó en la Ruta 7 y un menor falleció en el lugar
Son oriundos de San Carlos

Tragedia en Alta Montaña: una mujer volcó en la Ruta 7 y un menor falleció en el lugar

¿El Banco Nación te depositó dinero por error? Te contamos lo que hay que hacer
"Ayudín" de fin de año

El Banco Nación depositó hasta 700 mil pesos por error en cuentas sueldo: qué hacer con el dinero

En el automóvil viajaban cuatro personas, y como consecuencia del siniestro, una de ellas sufrió lesiones de gravedad
Amplio operativo

Un auto volcó y cayó hacia el río en Potrerillos: el tránsito fue suspendido

Cristina Fernández  pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud. Imagen Ilustrativa
preocupación

Cristina Fernández pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud