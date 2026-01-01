1 de enero de 2026
{}
El efecto "borrón y cuenta nueva": qué le pasa a la mente en Año Nuevo

El Año Nuevo activa una sensación de bienestar y renovación que impulsa cambios, pero también puede generar expectativas irreales.

 Por Analía Martín

El Año Nuevo no sólo marca un cambio en el calendario: para muchas personas representa una frontera emocional y mental. Ese “borrón y cuenta nueva” tan repetido funciona como un impulso psicológico poderoso, capaz de ordenar ideas y renovar energías. La sensación de empezar de cero impacta directamente en el bienestar, las decisiones personales y la forma de proyectar el año que comienza.

Desde la psicología, este fenómeno se conoce como efecto del nuevo comienzo y está ligado a los llamados hitos temporales. El 1 de enero actúa como un punto de quiebre simbólico que separa el “yo del pasado” del “yo del futuro”. Esta división mental facilita dejar atrás errores y mirar el porvenir con mayor optimismo, algo que también ocurre en cumpleaños o inicios de etapas vitales.

Año Nuevo y el poder mental del nuevo comienzo

Durante los primeros días del Año Nuevo, muchas personas experimentan mayor claridad mental y motivación. Al imaginar escenarios deseables —mejor salud, nuevos proyectos, cambios de estilo— el cerebro libera dopamina, generando entusiasmo y sensación de control. Este impulso inicial puede ser clave para activar decisiones postergadas, desde hábitos de bienestar hasta transformaciones estéticas o de imagen personal.

Sin embargo, este mismo proceso puede derivar en un sesgo de optimismo. La mente tiende a sobrestimar la capacidad de sostener cambios profundos solo por el efecto de la fecha. Creer que el calendario, por sí solo, transformará conductas arraigadas es una de las principales trampas del Año Nuevo. Cuando la euforia baja, muchas metas se diluyen.

Uno de los puntos más discutidos por especialistas es el llamado pensamiento mágico: confiar en que el “nuevo año” traerá cambios automáticos. Esto suele llevar a propósitos vagos o excesivos, como “estar mejor” o “cambiar todo”. La desconexión total con el pasado puede hacer perder aprendizajes valiosos, fundamentales para un cambio real y sostenido. El desafío está en equilibrar la ilusión con una mirada más realista, que contemple tiempos, procesos y límites personales.

Claves para que el borrón y cuenta nueva funcione

Para aprovechar este efecto sin frustración, los especialistas recomiendan algunas estrategias simples pero efectivas:

  • Reflexionar sobre el año que terminó y rescatar aprendizajes.
  • Dividir metas grandes en pasos pequeños y medibles.
  • Priorizar una o dos áreas clave en lugar de abarcar todo.
  • Practicar autocompasión frente a los tropiezos iniciales.

El verdadero cambio no surge de negar el pasado, sino de integrarlo con conciencia. Cuando el borrón y cuenta nueva se transforma en un cierre emocional genuino, el Año Nuevo deja de ser solo una fecha y se convierte en una oportunidad real de bienestar y crecimiento personal.

