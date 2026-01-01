1 de enero de 2026
Alarmante

Tragedia en Suiza: decenas de muertos tras una explosión durante los festejos de Año Nuevo

La explosión, seguida de un incendio, ocurrió en un bar de Crans-Montana. Las autoridades apuntan al uso de pirotecnia como principal causa del accidente.

Por Sitio Andino Mundo

Una celebración de Año Nuevo terminó en tragedia la madrugada de este jueves en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais. Una fuerte explosión, seguida de un incendio de gran magnitud en el bar Le Constellation, dejó un saldo provisional de decenas de fallecidos y aproximadamente cien heridos, muchos de ellos en estado crítico.

Explosión e incendio en Suiza: balance de víctimas y operativo de emergencia

El comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler, confirmó la gravedad del suceso en una conferencia de prensa de urgencia: "Contabilizamos un centenar de heridos y decenas de personas que, presumiblemente, han perdido la vida".

Debido al carácter internacional del complejo turístico, desde RTVE.es informaron que se espera que las víctimas pertenezcan a diversas nacionalidades, aunque la identificación de los cuerpos aún está en proceso.

Ante esto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha comunicado que, hasta el momento, no hay constancia de ciudadanos españoles entre las víctimas, aunque la Embajada permanece activada para brindar asistencia consular.

La hipótesis principal: pirotecnia en un local subterráneo

Aunque las investigaciones oficiales continúan, la policía baraja como causa principal el uso accidental de material pirotécnico dentro del local durante los festejos de medianoche. Paradójicamente, las autoridades locales habían prohibido los fuegos artificiales exteriores debido a la sequía en la región.

Testigos y residentes señalaron que el establecimiento se encontraba ubicado en un subsuelo, lo que, sumado a la violencia de las llamas, dificultó la evacuación de los asistentes. No obstante, los peritos han descartado la hipótesis de un atentado terrorista, confirmando que las explosiones escuchadas fueron consecuencia directa del incendio.

Hospitales en estado de alerta

El despliegue de emergencia ha sido masivo, incluyendo:

  • 10 helicópteros de rescate.

  • 40 ambulancias.

  • Efectivos de bomberos y policía de todo el cantón.

Mathias Reynard, responsable de Sanidad de Valais, informó que el Hospital de Sion se encuentra al límite de su capacidad, con las unidades de cuidados intensivos y los quirófanos operando a pleno rendimiento para atender a los heridos más graves. Asimismo, se ha habilitado una unidad de apoyo psicológico para familiares y supervivientes en la zona del desastre.

