Estados Unidos eliminó una instalación del narcotráfico en territorio venezolano

El presidente Donald Trump deslizó en una entrevista radiofónica que Estados Unidos atacó y destruyó una gran instalación en tierra vinculada al narcotráfico en el marco de su campaña frente a Venezuela.

Lo expresó el viernes en una conversación en la emisora WABC de Nueva York con el comentarista John Catsimatidis, mientras hablaban de las operaciones militares estadounidenses contra las rutas de la droga en el Caribe y Pacífico.

Trump habló expresamente de “una gran planta o una gran instalación de donde salen los barcos” y afirmó que fue destruida “hace dos noches”, es decir, el día 24 de diciembre, reportó este lunes ABC News.

No dio coordenadas, no identificó oficialmente el país atacado ni explicó cómo se ejecutó la operación. Solo en el contexto de la frase mencionó a Venezuela, dando a entender que el objetivo estaría allí.

Ataque de Estados Unidos a Venezuela

Posteriormente, fuentes oficiales estadounidenses dijeron este lunes que Trump se refería a una instalación de narcotráfico en Venezuela y que había sido eliminada. No aportaron ningún detalle más. El Pentágono dijo no tener información que compartir. La CIA y la dirección de inteligencia rechazaron dar más detalles.

A día de hoy, no hay confirmación pública del Gobierno venezolano ni de ningún otro país de la zona, como Colombia. Tampoco existe ningún comunicado oficial que confirme un ataque en tierra. La declaración del propio Trump es, de hecho, la única referencia pública a una operación de este tipo.

Si esa afirmación es real, se trata del primer ataque terrestre conocido desde que Trump puso en marcha su campaña militar ante Venezuela. Hasta ahora, la acción estadounidense se había concentrado en el mar, con ataques a embarcaciones que Washington considera parte del narcotráfico.

Desde septiembre, esas operaciones han causado al menos 105 muertos, según cifras citadas por la propia Administración, que defiende que se trata de una guerra contra lo que denomina "narcoterroristas". Los críticos hablan, en cambio, de ejecuciones extrajudiciales sin base legal.

Trump llevaba semanas anunciando que la presión sobre Nicolás Maduro iba a subir de nivel. El presidente venezolano está formalmente acusado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

El presidente estadounidense ha reconocido que autorizó a la CIA a planificar operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

En paralelo, Estados Unidos ha iniciado lo que Trump llama un bloqueo marítimo, con intentos de interceptar petroleros para cortar ingresos clave al régimen venezolano. Dentro de esa estrategia, fuentes conocedoras del plan han explicado que la campaña se diseñó en dos fases: primero el mar, después las instalaciones en tierra. El propio Presidente lo anunció así en octubre al ser consultado por ABC.