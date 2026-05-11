11 de mayo de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Irán presiona a la FIFA y pone condiciones para jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos

El apuntado Irán exigió garantías políticas y migratorias para disputar el esperado Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Mirá lo que pasó.

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Por Sitio Andino Deportes

La Selección de Irán encendió una fuerte polémica rumbo al Mundial 2026 luego de que su federación confirmara que impondrá una serie de condiciones políticas, migratorias y de seguridad para participar del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá. La situación genera preocupación en la FIFA por el impacto diplomático y deportivo que podría tener en la competencia más importante del fútbol mundial.

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El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, confirmó que la FIFA ya fue notificada formalmente. Entre los pedidos más sensibles aparece la autorización de visados para integrantes vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní, considerada organización terrorista por Estados Unidos y Canadá.

Además, Irán solicitó que ningún integrante de la delegación sea interrogado por autoridades migratorias al arribar al país anfitrión. El reclamo surge luego de que el propio Taj denunciara haber sido retenido e interrogado en Canadá durante una visita vinculada al Congreso de FIFA.

Entre las exigencias también aparecen:

  • respeto absoluto al himno nacional iraní,
  • utilización exclusiva de la bandera oficial en estadios,
  • limitación de preguntas políticas en conferencias de prensa,
  • y un fuerte operativo de seguridad para evitar protestas durante el torneo.
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Por qué preocupa el conflicto entre Irán y Estados Unidos

El conflicto político y militar entre Irán y Estados Unidos genera una situación inédita a poco más de un mes del inicio del Mundial. Actualmente existe una tregua luego del enfrentamiento iniciado el 28 de febrero, aunque la tensión diplomática continúa siendo elevada.

La principal preocupación pasa por las restricciones migratorias que podrían afectar a miembros de la delegación iraní. En las últimas semanas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que los futbolistas no tendrían problemas para ingresar al país, aunque aclaró que ciertos dirigentes podrían enfrentar restricciones por supuestos vínculos con la Guardia Revolucionaria.

El escenario abrió un debate importante dentro de la FIFA sobre cómo garantizar la neutralidad deportiva en medio de conflictos geopolíticos internacionales. La situación podría transformarse en uno de los focos de tensión más importantes del torneo.

Cómo llega Irán al Mundial 2026

La Selección de Irán logró la clasificación al Mundial tras terminar líder del Grupo A en la tercera ronda de las Eliminatorias Asiáticas organizadas por la AFC.

En el torneo integrará el Grupo G junto a:

  • Bélgica
  • Egipto
  • Nueva Zelanda

A pesar de la incertidumbre política, la FIFA mantiene por el momento el calendario previsto y no evalúa excluir al combinado iraní. Sin embargo, las negociaciones diplomáticas y migratorias seguirán siendo monitoreadas de cerca durante las próximas semanas.

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