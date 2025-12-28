Donald Trump habló con Vladimir Putin antes de reunirse con Volodimir Zelensky para negociar la paz

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , confirmó este domingo que mantuvo una conversación telefónica con el mandatario de Rusia , Vladimir Putin , pocas horas antes de recibir en Florida a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky , en un encuentro destinado a impulsar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada por la invasión rusa.

Trump calificó el diálogo con Putin como “ bueno y muy productivo ” y lo enmarcó en los esfuerzos diplomáticos previos a la reunión con Zelensky en su residencia privada de Mar-a-Lago.

“ Acabo de tener una buena y muy productiva conversación telefónica con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión de hoy, a la 1:00 p. m., con el presidente Zelensky de Ucrania ”, escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario estadounidense precisó que el encuentro con Zelensky se celebrará en el comedor principal del complejo y confirmó la presencia de la prensa.

La llamada con el líder ruso se produjo en un momento especialmente sensible del conflicto. En los días previos a la reunión en Florida, Rusia intensificó sus ataques contra Ucrania, incluida la capital, Kiev, y varias zonas del este del país.

En la ciudad oriental de Sloviansk, bombas aéreas guiadas impactaron contra viviendas civiles, dejando un muerto y varios heridos, según autoridades locales.

El sábado, un ataque combinado con misiles balísticos y drones sobre Kiev causó al menos una víctima fatal y decenas de heridos.

Trump recibirá a Zelensky con el objetivo de cerrar los términos de un acuerdo de paz que lleva semanas en negociación. El mandatario ucraniano llegó a Miami durante la mañana y adelantó que en la reunión se abordarán garantías de seguridad y acuerdos económicos, además de cuestiones territoriales que siguen siendo el principal punto de fricción entre Kiev y Moscú.

Las negociaciones se desarrollan tras meses de contactos entre equipos estadounidenses, ucranianos y aliados europeos.

Volodomir Zelensky declaró que el plan de paz esta cerca de completarse

Zelensky señaló recientemente que el borrador del plan de paz discutido contiene unos 20 puntos y está “cerca de completarse”. Estados Unidos habría ofrecido a Ucrania garantías de seguridad comparables a las que reciben los países miembros de la OTAN, una propuesta clave ante la negativa rusa a una eventual adhesión ucraniana a la alianza militar.

En paralelo a su viaje a Estados Unidos, Zelensky mantuvo conversaciones con varios líderes internacionales. El domingo habló con el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien informó sobre la situación en el frente y el impacto de los recientes ataques rusos.

“Gracias por la coordinación constante”, escribió Zelensky tras la llamada. También dialogó en los últimos días con el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien anunció nueva ayuda económica para la reconstrucción de Ucrania y afirmó que la presión sobre Rusia es esencial para alcanzar la paz.

El Kremlin, por su parte, confirmó contactos previos con Washington. El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, señaló que ambas partes acordaron continuar el diálogo. Sin embargo, Moscú mantiene exigencias que Kiev rechaza de plano, como el reconocimiento de los territorios ocupados —incluida la península de Crimea, anexada en 2014— y la renuncia de Ucrania a integrarse en la OTAN.

Rusia también se opone al despliegue de fuerzas de países aliados en suelo ucraniano y ha advertido que las consideraría objetivos legítimos.

Trump ha reconocido públicamente la dificultad de poner fin al conflicto, una postura que contrasta con sus declaraciones de campaña, cuando aseguró que podría resolver la guerra en poco tiempo.

Desde su regreso a la Casa Blanca, ha presionado tanto a Kiev como a Moscú para frenar los combates y avanzar hacia un alto el fuego. En declaraciones previas, planteó que la guerra debería detenerse en las líneas actuales del frente, una idea que genera resistencia en Ucrania.

Zelensky, por su parte, reiteró que su país está dispuesto a negociar, pero subrayó que necesita respaldo internacional para hacerlo desde una posición de fuerza.

“Queremos paz, y Rusia demuestra un deseo de continuar la guerra”, afirmó.