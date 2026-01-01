Qué medicamentos puedo llevar de Argentina a Chile: recetas y controles aduaneros

En plena temporada de vacaciones, miles de mendocinos cruzan la cordillera rumbo a Chile para disfrutar de las playas, realizar compras o recorrer distintos destinos turísticos. Sin embargo, antes de viajar es clave tener en cuenta una serie de requisitos sanitarios vinculados al ingreso de medicamentos de uso personal.
Si bien Chile no cuenta con una normativa sanitaria específica sobre medicamentos en equipaje, el Compendio de Normas Aduaneras establece que los viajeros pueden ingresar fármacos en cantidades acordes a una receta médica, siempre que sean para uso personal o de familiares directos.
Qué incluir en el equipaje a la hora de viajar a Chile
Medicamentos en cantidades conforme a la receta médica, siempre que sean para uso personal o familiar.
En el caso de medicamentos de venta libre, solo se permite el ingreso de la cantidad necesaria para uso personal durante la estadía.
En este marco, el ISP es la única autoridad sanitaria que regula los productos farmacéuticos en Chile y fija las condiciones obligatorias.
Requisitos para ingresar medicamentos a Chile
El ISP establece que los pasajeros deben cumplir con los siguientes puntos:
Portar receta médica o certificado, donde conste la dosis diaria y la duración del tratamiento.
Se recomienda que esté traducida al español si fue emitida en otro idioma.
La receta debe estar firmada por un médico, tener fecha y no superar los seis meses de vigencia.
Se sugiere que el medicamento figure con su nombre genérico o denominación común internacional.
La cantidad ingresada debe ser coherente con el tratamiento prescripto, considerando un máximo de seis meses de uso.
En medicamentos de venta directa (analgésicos, antigripales, vitaminas), solo se permite la cantidad necesaria según el tiempo de permanencia en Chile.
Está prohibido ingresar materias primas como polvos, líquidos o productos sin etiquetar.
Los medicamentos deben estar siempre en su envase original, para facilitar su identificación durante los controles.
Recomendaciones de la OMS
Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejan que los viajeros:
Lleven siempre una receta médica traducida al inglés o español.
Verifiquen con anticipación las restricciones sanitarias del país de desttino para evitar sanciones o decomisos.
Estas indicaciones son útiles para los turistas que parten de Mendoza, uno de los principales flujos de viajeros hacia Chile, especialmente durante fines de semana largos, vacaciones y temporada estival.