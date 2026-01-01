1 de enero de 2026
{}
Hoy, 1 de enero, se celebra el Día Internacional del Hijo

Cada 1 de enero, se conmemora el Día Internacional del Hijo. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 1 de enero se celebra el Día Internacional del Hijo, una efeméride impulsada por la Iglesia Católica que busca fortalecer los lazos familiares tras las celebraciones de Año Nuevo. En esta nota te contamos todo lo que debés conocer.

Por qué se celebra hoy, 1 de enero, el Día Internacional del Hijo

Es una jornada especial dedicada a valorar el tiempo de calidad y el amor hacia los hijos, fortaleciendo el vínculo entre padres e hijos, especialmente a medida que estos crecen.

Este día internacional es una ocasión ideal para promover la unión familiar, sin necesidad de regalos. Se trata de reflexionar sobre la relación con nuestros hijos y los valores que les transmitimos a lo largo de su vida.

Cuándo se celebra el Día Mundial del Hijo del Medio

Cada 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Hijo del Medio. En esta fecha se reconoce a los llamados "hijos sándwich", rindiéndoles homenaje dentro del grupo familiar, donde históricamente han recibido menos atención.

