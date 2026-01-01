Hoy, 1 de enero, se celebra el Día Internacional del Hijo

Cada 1 de enero se celebra el Día Internacional del Hijo, una efeméride impulsada por la Iglesia Católica que busca fortalecer los lazos familiares tras las celebraciones de Año Nuevo. En esta nota te contamos todo lo que debés conocer.

familia, hijo Todo sobre el Día Internacional del Hijo Por qué se celebra hoy, 1 de enero, el Día Internacional del Hijo Es una jornada especial dedicada a valorar el tiempo de calidad y el amor hacia los hijos, fortaleciendo el vínculo entre padres e hijos, especialmente a medida que estos crecen.

Este día internacional es una ocasión ideal para promover la unión familiar, sin necesidad de regalos. Se trata de reflexionar sobre la relación con nuestros hijos y los valores que les transmitimos a lo largo de su vida.

Cuándo se celebra el Día Mundial del Hijo del Medio Cada 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Hijo del Medio. En esta fecha se reconoce a los llamados "hijos sándwich", rindiéndoles homenaje dentro del grupo familiar, donde históricamente han recibido menos atención.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 1 de enero, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

