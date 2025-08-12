Por qué el 12 de agosto es el Día Mundial del Hijo del Medio

hijo Día Mundial del Hijo del Medio Por qué el 12 de agosto es el Día Mundial del Hijo del Medio Según distintas fuentes, esta jornada se celebra a nivel mundial desde 1986. La impulsora de la efeméride fue Elizabeth Walker, quien buscó dar visibilidad a lo que describió como la “frustración” o sensación de exclusión que pueden experimentar quienes ocupan el lugar intermedio en el orden de nacimiento.

Inicialmente, Walker propuso que la conmemoración se realizara el segundo sábado de agosto, pero con el tiempo se consolidó el 12 de agosto como la fecha más representativa, especialmente en Estados Unidos.

En Argentina, este día no cuenta con actos oficiales ni celebraciones masivas, aunque suele ser mencionada en medios de comunicación y redes sociales como un guiño afectuoso hacia esos hermanos que, según la creencia popular, debieron desarrollar independencia, creatividad y habilidades únicas para destacarse dentro del núcleo familiar. / C5N

