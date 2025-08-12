Efemérides

Por qué el 12 de agosto es el Día Mundial del Hijo del Medio

Cada 12 de agosto, se conmemora el Día Mundial del Hijo del Medio. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por qué el 12 de agosto es el Día Mundial del Hijo del Medio

Por qué el 12 de agosto es el Día Mundial del Hijo del Medio

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Hijo del Medio, una efeméride establecida con el objetivo de reconocer y dar visibilidad a los llamados “hijos sándwich”, históricamente considerados como los menos tenidos en cuenta dentro del grupo familiar.

hijo
Día Mundial del Hijo del Medio

Día Mundial del Hijo del Medio

Por qué el 12 de agosto es el Día Mundial del Hijo del Medio

Según distintas fuentes, esta jornada se celebra a nivel mundial desde 1986. La impulsora de la efeméride fue Elizabeth Walker, quien buscó dar visibilidad a lo que describió como la “frustración” o sensación de exclusión que pueden experimentar quienes ocupan el lugar intermedio en el orden de nacimiento.

Lee además
Transformación digital en Salud y Educación: Mendoza logró un crédito por 160 millones de dólares.
Sanción definitiva

Transformación digital en Salud y Educación: Mendoza logró un crédito por 160 millones de dólares
Las preferencias para el Día del Niño es indumentaría y tecnología.
Festejo

Día del Niño: ventas lentas y un cambio de tendencia que desplaza a los juguetes como opción de regalo

Inicialmente, Walker propuso que la conmemoración se realizara el segundo sábado de agosto, pero con el tiempo se consolidó el 12 de agosto como la fecha más representativa, especialmente en Estados Unidos.

En Argentina, este día no cuenta con actos oficiales ni celebraciones masivas, aunque suele ser mencionada en medios de comunicación y redes sociales como un guiño afectuoso hacia esos hermanos que, según la creencia popular, debieron desarrollar independencia, creatividad y habilidades únicas para destacarse dentro del núcleo familiar. / C5N

Temas
Seguí leyendo

Un evento imperdible en Luján para vivir un Día del Niño diferente y lleno de sorpresas

Cuántos feriados quedan en 2025

La sorprendente experiencia para personas con discapacidad que une pedales e inclusión en Mendoza

Servicio Penitenciario de Mendoza: cómo postularse al nuevo concurso abierto

12 de agosto, Día Internacional de la Juventud: por qué se celebra hoy

El Gobierno de Mendoza otorgó un incentivo salarial para un grupo determinado de docentes

Vouchers Educativos 2025: quiénes acceden al pago y cuánto es el monto de agosto

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

LO QUE SE LEE AHORA
El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Las Más Leídas

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa
ECONOMÍA FAMILIAR

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

El traslado de un titán: Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido
Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

Julieta Silva continúa detenida, pero con domiciliaria. 
investigación judicial

Quién es el famoso abogado del mundo de la farándula que defenderá a Julieta Silva

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Te Puede Interesar

Las preferencias para el Día del Niño es indumentaría y tecnología.
Festejo

Día del Niño: ventas lentas y un cambio de tendencia que desplaza a los juguetes como opción de regalo

Por Natalia Mantineo
Transformación digital en Salud y Educación: Mendoza logró un crédito por 160 millones de dólares.
Sanción definitiva

Transformación digital en Salud y Educación: Mendoza logró un crédito por 160 millones de dólares

Por Sitio Andino Sociedad
Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Por Cristian Pérez Barceló