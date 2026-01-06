El camino de la Lepra: días y horarios de las 12 fechas iniciales del Apertura 2026

Alfredo Berti planifica el inicio de temporada de la Lepra mendocina en la Liga Profesional.

El Club Sportivo Independiente Rivadavia ya tiene confirmada su hoja de ruta para el comienzo del Torneo Apertura 2026. La Liga Profesional oficializó la programación de las primeras 12 fechas y la Lepra mendocina se prepara para un inicio de temporada con partidos fuertes y compromisos que pueden marcar el pulso del campeonato.

El equipo dirigido por Alfredo Berti debutará en casa y tendrá rápidamente cruces de alto impacto, con partidos ante Independiente de Avellaneda, River y Rosario Central, en un calendario que combina exigencia deportiva y escenarios de peso.

Un arranque intenso para la Lepra mendocina Independiente Rivadavia comenzará el torneo el viernes 23 de enero a las 22.15, en el Bautista Gargantini, frente a Atlético Tucumán. Entre los encuentros destacados aparecen el duelo ante River, que se jugará el lunes 2 de marzo, y el cierre de este primer tramo ante Rosario Central, en un partido especial por la presencia de Ángel Di María en el Canalla.

Desde la Liga Profesional informaron que el cronograma contempló la participación de clubes argentinos en competencias internacionales, además de criterios de seguridad, descansos, televisación, horario de verano y el calendario de la Copa Argentina.

El fixture de Independiente Rivadavia en las primeras 12 fechas Fecha 1: Viernes 23 de enero – 22.15 vs. Atlético Tucumán (L)

Fecha 2: Martes 27 de enero – 20.00 vs. Huracán (V)

Fecha 3: Martes 3 de febrero – 21.15 vs. Sarmiento (L)

Fecha 4: Lunes 9 de febrero – 21.30 vs. Estudiantes (Río Cuarto) (V)

Fecha 5: Sábado 14 de febrero – 22.00 vs. Belgrano (L)

Fecha 6 (Interzonal): Jueves 19 de febrero – 19.30 vs. Independiente (L)

Fecha 7: Jueves 26 de febrero – 17.15 vs. Racing (V)

Fecha 8: Lunes 2 de marzo – 21.30 vs. River (L)

Fecha 9: Sábado 7 de marzo – 17.00 vs. Aldosivi (V)

Fecha 10: Miércoles 11 de marzo – 22.00 vs. Barracas Central (L)

Fecha 11: Domingo 15 de marzo – 15.15 vs. Gimnasia La Plata (V)

Fecha 12: Domingo 22 de marzo – 22.15 vs. Rosario Central (L)