La Lepra abrirá la Copa Argentina 2026: fecha confirmada y primeros cruces

La Lepra , último campeón de la Copa Argentina , será el encargado de inaugurar la edición 2026.

La Copa Argentina 2026 ya tiene fecha de inicio y confirmó sus primeros partidos, con un dato destacado: el Club Sportivo Independiente Rivadavia , campeón vigente del certamen, será el encargado de abrir el calendario . La Lepra debutará el domingo 18 de enero ante Estudiantes de Caseros , por los 32avos de final .

El regreso del torneo más federal del país se dará a menos de dos meses de la histórica consagración de la Lepra en 2025 , reafirmando una tradición que se repite por tercer año consecutivo , con el campeón vigente encabezando el inicio del certamen.

buena noticia Lluvia de euros en la Lepra y Murialdo: Valentín Castellanos fue vendido a la Premier

sin resoluciones Por qué River todavía no avanzó por Sebastián Villa y qué postura toma Independiente Rivadavia

El equipo dirigido por Alfredo Berti abrirá la competencia en su condición de último campeón , tal como ocurrió anteriormente con Patronato en 2023 y Estudiantes de La Plata en 2024 , una decisión que busca darle jerarquía al arranque del torneo.

Independiente Rivadavia viene de escribir la página más gloriosa de su historia al vencer 5-3 por penales a Argentinos Juniors en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba , consagrándose campeón de la Copa Argentina por primera vez .

Un título histórico y el salto internacional de la Lepra

La consagración de la Lepra no solo significó el primer título grande de su historia, sino también un hito para el fútbol mendocino, que logró su primer campeón nacional en este formato.

Además, el título le permitió a Independiente Rivadavia clasificarse por primera vez a la Copa Libertadores 2026, coronando un ciclo histórico que tuvo en Sebastián Villa a uno de sus grandes símbolos dentro del plantel.

Los primeros partidos confirmados de la Copa Argentina 2026

La organización del torneo confirmó que los primeros cuatro partidos se disputarán entre el 18 y el 21 de enero, marcando el inicio formal del calendario.

El domingo 18 de enero, además del cruce entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de Caseros, también se enfrentarán Lanús y Sarmiento de La Banda, en otro de los duelos iniciales del certamen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2006543589044601042&partner=&hide_thread=false El 2025 nos regaló momentos que no se olvidan.



Kilómetros recorridos, horas de espera, sacrificios compartidos. Todo valió la pena para llegar a este cierre, para mirarnos y saber que lo hicimos juntos.



Que este año quede guardado en la memoria y en el corazón. Nos… pic.twitter.com/lLpbFqVcLk — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) January 1, 2026

El resto del cronograma inicial

El lunes 19 de enero, el actual campeón del fútbol argentino, Estudiantes de La Plata, debutará ante Ituzaingó, recientemente ascendido desde la Primera C a la B Metropolitana.

La serie de partidos inaugurales se completará el miércoles 21 de enero, cuando Argentinos Juniors enfrente a Midland, flamante ascendido a la Primera Nacional, en un cruce que reeditará historias recientes del ascenso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AgustnLescano3/status/2007277537685323807&partner=&hide_thread=false Ya se confirmaron los primeros partidos dd la Copa Argentina 2026



Independiente Rivadavia, defensor del título, enfrentará a Estudiantes de Caseros el domingo 18 de enero



Lanús enfrentará a Sarmiento de La Banda el domingo 18 de enero #CopaArgentina #IndependienteRivadavia — Agustín Lescano (@AgustnLescano3) January 3, 2026

Sedes y horarios, a confirmar

Desde la organización de la Copa Argentina aclararon que las sedes y los horarios de estos encuentros aún no fueron confirmados oficialmente, y serán anunciados en los próximos días.

Con Independiente Rivadavia como protagonista del estreno, la Copa Argentina 2026 comienza a tomar forma y promete otro año cargado de emociones, sorpresas y protagonismo federal.