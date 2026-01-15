15 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
se viene lo mejor

Abierto de Australia 2026: los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales del debut

Se sorteó el cuadro del Abierto de Australia y nueve argentinos disputarán el primer Grand Slam de tenis del año. Repasá lo sucedido.

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez encabezan la legión argentina en el Abierto de Australia 2026. &nbsp;

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez encabezan la legión argentina en el Abierto de Australia 2026.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Abierto de Australia 2026 ya tiene su cuadro definido y los tenistas argentinos conocieron a sus rivales de la primera ronda del primer Grand Slam del año, que comenzará este domingo en Melbourne. Serán nueve los representantes albicelestes en el certamen, con Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez como principales referentes.

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, los estandartes argentinos

Francisco Cerúndolo, 18° preclasificado, debutará frente al chino Zhizhen Zhang, un jugador con mayor recorrido en dobles y apenas un triunfo en singles en sus tres participaciones previas en Australia, lo que aparece como un estreno favorable para el argentino.

Lee además
Jacomy sigue siendo protagonista en el Rally Dakar de esta temporada.
sigue la lucha

Rally Dakar 2026: Cavigliasso triunfó en Challenger y el mendocino Bruno Jacomy está cuarto en la general
Mattias Ekström encabezó el dominio de Ford en la Etapa 11 y logró su segunda victoria en el Rally Dakar 2026.  
llega el final

Ekström lideró el 1-2-3 de Ford en la Etapa 11 del Rally Dakar y Lategan quedó fuera de la pelea

Por su parte, Sebastián Báez, que atraviesa un gran comienzo de temporada, tendrá un desafío exigente ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard, de 22 años, que disputará por segunda vez el cuadro principal del torneo y se destaca por su potencia.

Los otros cruces de la legión albiceleste

Además de Cerúndolo y Báez, otros siete argentinos dirán presente en Melbourne Park:

  • Thiago Tirante vs. Aleksandar Vukic (Australia)

  • Camilo Ugo Carabelli vs. Marton Fucsovics (Hungría)

  • Tomás Etcheverry vs. Miomir Kecmanovic (Serbia)

  • Francisco Comesaña vs. Patrick Kypson (Estados Unidos)

  • Mariano Navone vs. Hamad Medjedovic (Serbia)

  • Juan Manuel Cerúndolo vs. Jordan Thompson (Australia)

En el cuadro femenino, Solana Sierra será la única argentina en competencia y debutará frente a la japonesa Moyuka Uchijima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_Quiebre06/status/2011753084230508714&partner=&hide_thread=false

Alcaraz, Sinner y Djokovic, los grandes nombres del cuadro

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, comenzará su camino ante el local Adam Walton y quedó ubicado en la misma llave que el alemán Alexander Zverev, finalista en 2025, con quien podría cruzarse en semifinales.

En la otra mitad del cuadro aparece el campeón defensor Jannik Sinner, que debutará frente al francés Hugo Gaston. El italiano viene de un 2025 soñado, con títulos en Australia, Wimbledon y el Masters ATP, y buscará igualar una marca histórica: tres títulos consecutivos en Melbourne, logro que solo consiguió Novak Djokovic.

Justamente el serbio, máximo ganador del torneo, iniciará su participación ante el español Pedro Martínez (71°), y podría protagonizar un choque de alto voltaje con Sinner en semifinales si ambos avanzan.

Temas
Seguí leyendo

Independiente Rivadavia suma gol joven: Bautista Dadín llega a préstamo desde River

Rally Dakar 2026: Luciano Benavides lidera la general de motos por apenas 23 segundos tras la Etapa 11

En su primer partido del 2026, Boca obtuvo un magro empate con Millonarios

Independiente Rivadavia – Estudiantes: venta de entradas para la Copa Argentina

Rally Dakar 2026: Spierings triunfó en Challenger y el mendocino Bruno Jacomy volvió a destacarse

Franco Mastantuono vuelve a estar en la mira del Real Madrid y podría ser titular en la Copa del Rey

Ricardo Centurión vuelve al fútbol argentino: está a un paso de ser refuerzo de este club

Rally Dakar 2026: Luciano Benavides fue tercero tras la Etapa 10 y sigue cerca de la cima

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra quiere ser protagonista.
se arma con todo

Independiente Rivadavia suma gol joven: Bautista Dadín llega a préstamo desde River

Las Más Leídas

Qué nos dice la psicología sobre quienes no soportan el calor
Tal vez no sabías

Qué nos dice la psicología sobre quienes no soportan el calor

Becas Progresar: por qué no cobré en enero 2026
Ayuda estudiantil

Becas Progresar: por qué no cobré en enero 2026

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339

Científica y canes trabajan en Maipú tras el de restos humanos una chacarita.
Investigación

Horror en Maipú: un perro llevó un cráneo a una vivienda y se activó un operativo

Descuentos en ópticas con Banco Nación: cómo aprovecharlos
Te puede servir

Descuentos en ópticas con Banco Nación: cómo aprovecharlos