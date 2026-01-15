Abierto de Australia 2026: los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales del debut

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez encabezan la legión argentina en el Abierto de Australia 2026.

El Abierto de Australia 2026 ya tiene su cuadro definido y los tenistas argentinos conocieron a sus rivales de la primera ronda del primer Grand Slam del año, que comenzará este domingo en Melbourne . Serán nueve los representantes albicelestes en el certamen, con Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez como principales referentes.

Francisco Cerúndolo , 18° preclasificado, debutará frente al chino Zhizhen Zhang , un jugador con mayor recorrido en dobles y apenas un triunfo en singles en sus tres participaciones previas en Australia, lo que aparece como un estreno favorable para el argentino.

Por su parte, Sebastián Báez , que atraviesa un gran comienzo de temporada , tendrá un desafío exigente ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard , de 22 años, que disputará por segunda vez el cuadro principal del torneo y se destaca por su potencia.

Thiago Tirante vs. Aleksandar Vukic (Australia)

Camilo Ugo Carabelli vs. Marton Fucsovics (Hungría)

Tomás Etcheverry vs. Miomir Kecmanovic (Serbia)

Francisco Comesaña vs. Patrick Kypson (Estados Unidos)

Mariano Navone vs. Hamad Medjedovic (Serbia)

Juan Manuel Cerúndolo vs. Jordan Thompson (Australia)

En el cuadro femenino, Solana Sierra será la única argentina en competencia y debutará frente a la japonesa Moyuka Uchijima.

CUADRO DE AUSTRALIA CONFIRMADO



F. Cerúndolo (20°) vs. Z. Zhang (362°)



C. Ugo Carabelli (47°) vs. Fucsovics (55°)



T. Etcheverry (61°) vs. M. Kecmanovic (59°)



F. Comesaña (68°) vs. P. Kypson (116°)



M. Navone (74°) vs. H. Medjedovic (96°) pic.twitter.com/2ZWVRWXuNW — Punto de Quiebre (@_Quiebre06) January 15, 2026

Alcaraz, Sinner y Djokovic, los grandes nombres del cuadro

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, comenzará su camino ante el local Adam Walton y quedó ubicado en la misma llave que el alemán Alexander Zverev, finalista en 2025, con quien podría cruzarse en semifinales.

En la otra mitad del cuadro aparece el campeón defensor Jannik Sinner, que debutará frente al francés Hugo Gaston. El italiano viene de un 2025 soñado, con títulos en Australia, Wimbledon y el Masters ATP, y buscará igualar una marca histórica: tres títulos consecutivos en Melbourne, logro que solo consiguió Novak Djokovic.

Justamente el serbio, máximo ganador del torneo, iniciará su participación ante el español Pedro Martínez (71°), y podría protagonizar un choque de alto voltaje con Sinner en semifinales si ambos avanzan.