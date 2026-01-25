25 de enero de 2026
{}
Es el tercer caso en las últimas horas

Conducía borracho y de forma peligrosa en Lavalle: quedó detenido

El hecho ocurrió este domingo por la mañana en Lavalle. El joven circulaba a alta velocidad y realizaba maniobras peligrosas.

Lavalle: un joven fue detenido con más de 2 gramos de alcohol en sangre.

 Por Celeste Funes

Se registró un tercer caso de alcoholemia positiva en Mendoza. En las últimas horas, dos siniestros viales fueron protagonizados por individuos ebrios en Luján de Cuyo. Ahora, se suma un joven de 20 años que conducía de forma temeraria por la Ruta 142, en Lavalle, y quedó a disposición de las autoridades.

Detienen a un joven en Lavalle por manejar ebrio y a alta velocidad

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 alrededor de las 9.27, en el que se alertó sobre una camioneta que se desplazaba de forma imprudente en la intersección de Ruta 142 y calle Rodríguez. Ante esta situación, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y lograron interceptar el vehículo a los pocos metros.

Al identificar al conductor, un joven identificado con las iniciales L. J. S., los uniformados constataron que se encontraba en estado de ebriedad. Personal de Policía Vial le realizó el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 2,16 gramos de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Como consecuencia, se labraron las actuaciones correspondientes y el conductor quedó a disposición de la autoridad competente, mientras que el vehículo fue retenido conforme a la normativa vigente.

Se registran tres casos de alcoholemia positiva en Lavalle y Luján de Cuyo

El siniestro que tuvo lugar durante la mañana de este domingo se suma a otros dos ocurridos en Luján de Cuyo en las últimas horas. En el primero de ellos, que ocurrió casi a la medianoche, un ciclista con 1,94 gramos de alcohol en sangre fue atropellado por un automóvil en la Ruta 40. Afortunadamente, el joven no sufrió lesiones pero sí quedó demorado.

Horas más tarde, a las 4:53, un automovilista perdió el control del vehículo pocos metros antes de la estación de servicio Shell y terminó volcando sobre la calzada. El conductor, identificado como G. N. S., fue sometido al test de alcoholemia y arrojó un resultado positivo de 2,43 g/l.

En los tres casos, los jóvenes tienen 20 años y quedaron aprehendidos por infringir el artículo 67 bis de la Ley 9099.

Montos actualizados de multas de tránsito para 2026

Para determinar los precios de las multas de tránsito se toma como referencia el valor de la Unidad Fija, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de Tránsito Nº 9024, que para 2026 estará valuada en $500.

  • Faltas leves (100 UF): $50.000.
  • Faltas graves (700 UF): $350.000.
  • Faltas gravísimas (1000 UF): $500.000.
  • Concurso (1500 UF): $750.000.
  • Alcoholemia: hasta 0,99 grs. (3000 a 6000 UF): de $1.500.000 a $3.000.000 / superior a 1gr. (4000 A 11000 UF): de $2.000.000 a $5.500.000.
