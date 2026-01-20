20 de enero de 2026
Lavalle consolida un presupuesto integral y territorial para 2026

La aprobación refleja diálogo institucional entre el Ejecutivo y los distintos bloques del Concejo Deliberante de Lavalle.

Concejo Deliberante de Lavalle.

En un clima de diálogo institucional entre los distintos bloques que integran el Concejo Deliberante de Lavalle, se aprobó la Ordenanza N° 1283/2026 para el Presupuesto de Recursos y Gastos, orientado a garantizar el normal funcionamiento del Municipio y la continuidad de los servicios importantes.

La aprobación unánime del Presupuesto 2026 es resultado del trabajo conjunto entre el Ejecutivo Municipal y las fuerzas legislativas que componen el Concejo Deliberante. El consenso alcanzado refleja la voluntad compartida de priorizar las necesidades de la comunidad.

Un presupuesto con mirada integral y territorial

La proyección presupuestaria para 2026 se caracteriza por una mirada federal y descentralizada, que analiza las particularidades de cada distrito y comunidad. A partir de la escucha activa, se incorporaron demandas territoriales y propuestas surgidas del intercambio legislativo, permitiendo consolidar un esquema de asignación equitativa de los recursos.

El presupuesto aprobado prioriza la obra pública local, el sostenimiento de los servicios básicos y el desarrollo productivo, con especial atención a las realidades de las zonas más alejadas del extenso territorio del Departamento.

Contexto financiero y criterios de administración en Lavalle

La aprobación del presupuesto se da en un escenario macroeconómico complejo, en el cual el Municipio recibirá, en términos reales, niveles de coparticipación similares a los del año 2025. Frente a este contexto de recursos limitados, el Presupuesto 2026 se presenta como una herramienta de administración eficiente, orientada a optimizar cada peso invertido, sin resignar la calidad de los servicios municipales ni la atención de las políticas sociales prioritarias.

Ejes de gestión de Lavalle

Desde su asunción, la gestión municipal ha sostenido lineamientos centrales como la territorialidad, mediante la presencia activa del Estado municipal en todos los distritos. También, el diálogo político, promoviendo consenso y participación de las distintas fuerzas institucionales. Por último, la optimización de recursos, asegurando la operatividad del Municipio en un contexto de restricción financiera.

Tras la votación, el Ejecutivo expresó: “Este presupuesto no es una planilla fría de números. Es una decisión política de caminar juntos. Sabemos que los recursos son limitados, pero la dignidad y la escucha hacia nuestro pueblo no lo son. Por eso se construyó escuchando. Sumando miradas, porque cuando alguien queda afuera, el crecimiento deja de ser crecimiento y pasa a ser privilegio. Crecer no es amontonar cifras: es que nadie quede al costado del camino.”

