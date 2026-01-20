20 de enero de 2026
Verano cultural

Talleres gratuitos en el MMAMM: cupos completos para niños y últimas vacantes para adolescentes

La propuesta del MMAMM ofrece talleres semanales gratuitos para infancias y adolescentes durante el receso escolar.

Flota Flota en el MMAMM

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) de la Municipalidad de Mendoza pone en marcha la segunda edición de “Flota Flota: club creativo de verano, una propuesta cultural pensada como una colonia de vacaciones artística para niños y jóvenes. El programa ofrece talleres semanales de artes visuales articuladas con el diseño, la moda, la literatura y el juego, todo con acceso sin costo.

La convocatoria superó las expectativas: los talleres infantiles de este mes ya se encuentran con cupos completos, 30 chicos por taller y comienzan este martes. En tanto todavía es posible inscribirse de forma online en algunas actividades destinadas al público adolescente.

“Flota Flota” propone un recorrido creativo pensado para que niñas, niños y adolescentes experimenten el arte desde una perspectiva lúdica y contemporánea.

Todas las actividades se realizan en el MMAMM, ubicado en el subsuelo de la plaza Independencia, cuentan con cupos limitados y entrada sin costo, mediante inscripción previa a través de formularios online específicos para cada taller.

Talleres para niños con cupos agotados este mes en el MMAMM

Durante enero, los talleres para infancias de 6 a 12 años agotaron rápidamente sus cupos, reflejando el interés de las familias por propuestas culturales que combinan aprendizaje, creatividad y juego durante el receso escolar.

Entre las actividades -programadas por la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Ciudad- se encuentra “Arte de papel”, un taller de experiencias creativas con papel reciclado, a cargo de Andrea Gallegos y Lorena Libbossart.

Se desarrollará durante cuatro días, del martes 20 al viernes 23 de enero, de 10 a 12 horas. La propuesta invita a transformar el papel en una materia expresiva, explorando el reciclaje, la producción artesanal y distintas técnicas de intervención artística. Inscripción aquí.

También, este mes se realizará “Pintacuentos”, un taller de experimentación visual coordinado por Mariel Sesar, que irá del martes 27 al viernes 30 de enero, de 10 a 12 horas. A partir de manchas, colores y formas inesperadas, los participantes descubrirán historias e imaginarios que surgen del azar y la observación. Inscripción aquí.

Para adolescentes de 13 a 17 años, aún quedan algunas vacantes en “Instantáneas de Japón”, un taller de haikus y fanzines a cargo de Pablo Pérez. La actividad se desarrollará del martes 27 al viernes 30 de enero, de 17 a 19 horas, y propone combinar la poesía breve japonesa con la publicación artesanal, integrando escritura, collage y diseño gráfico. Inscripción aquí.

Programación del Flota Flota en febrero en el MMAMM

El ciclo del MMAMM continuará en febrero con nuevas propuestas creativas. Del martes 3 al viernes 6 se dictará “La fábrica de mascotas”, un taller para infancias coordinado por Pamela Alaniz y Marina Núñez, donde los chicos crearán su propia mascota fantástica a partir del dibujo y la escultura. Inscripción aquí.

En las mismas fechas se desarrollará “Juego en obras”, un espacio de creación lúdica para adolescentes a cargo de Munir Ots, orientado al diseño y construcción de juegos de mesa originales, entendiendo el juego como un lenguaje artístico. Inscripción aquí.

Finalmente, del martes 10 al viernes 13 de febrero, se llevará adelante “Fashion kids”, un laboratorio creativo de arte, diseño y moda coordinado por Carina Zoloa y Romina Bogni, donde las infancias podrán diseñar y experimentar con piezas textiles únicas. Inscripción aquí.

Datos para tener en cuenta

– Lugar: Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM), plaza Independencia.

– Entrada: sin costo, con inscripción previa online.

– Cupos: limitados (25 a 30 participantes por taller).

– Estado de inscripciones:

– Talleres infantiles de enero: cupos completos.

– Talleres para adolescentes: últimas vacantes disponibles.

Con una propuesta diversa, sin costo y de fuerte impronta educativa y artística, el “Flota Flota: club creativo de verano” propone al MMAMM como un espacio de encuentro, creación y producción cultural para las infancias y adolescencias de la Ciudad de Mendoza.

