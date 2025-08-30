Con guiños a Javier Milei y cuestionamientos a Cornejo, el Frente Libertario Demócrata presentó sus candidatos

El Frente Libertario Demócrata lanzó este viernes su campaña con la presentación de sus candidatos al Congreso para las elecciones 2025 del 26 de octubre: Gabriel Sottile y Mariel Maestri. La alianza se conformó como una opción electoral mileísta paralela a La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, dado que tanto el Partido Libertario como el Partido Demócrata se alinean con el presidente Javier Milei, aunque mantienen una postura crítica frente al gobernador Alfredo Cornejo.

En su comunicado, afirmaron que este espacio defiende las ideas del Presidente, Javier Milei, y lo hace sin mezquindades, ni pensando en las conveniencias políticas. "Creémos en la defensa de la libertad, el libre mercado y la propiedad privada como causas de la prosperidad y el bienestar económico", indicaron.

Asimismo afirmaron: "Por eso mismo somos férreos opositores a los modelos populistas y estatistas representados en Mendoza por el gobierno de Alfredo Cornejo, quien hoy se disfraza de liberal, como en su momento se vistió de kirchnerista y macrista. Nuestro frente viene a ponerle un límite al caudillismo, al discrecionalismo de la pauta estatal y al atropello de las instituciones que encarna el actual Gobernador".

image Este espacio defiende las ideas del Presidente, Javier Milei. Quiénes son los candidatos Los candidatos a diputados nacionales son jóvenes profesionales que representan la renovación de la política. Gabriel Sottile, abogado, de 32 años, es un emergente de la batalla cultural que lidera nuestro Presidente y quien lidera la boleta nacional. Es acompañada por Mariel Maestri, médica psiquiatra, de 42 años y militante libertaria.

"Desde el frente pretendemos representar a todos los mendocinos de bien. A aquellos profesionales, comerciantes, estudiantes, empresarios, productores y trabajadores que quieren vivir en un país y una provincia próspera y pujante". Y agregaron: "Convocamos a los mendocinos a votar el próximo 26 de octubre la lista nacional, provincial y municipal del Frente Libertario - Demócrata. Para apoyar a Milei en el Congreso y ponerle límites a Cornejo en la Legislatura y los Concejos Deliberantes".